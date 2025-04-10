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Строительство ФОКа в поселке Прибрежный выполнено на 53%

10 апреля 2025 12:32
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Строительство ФОКа в поселке Прибрежный выполнено на 53%

На данный момент в ФОКе завершена облицовка здания панелями, установлены окна и витражи, в финальной стадии - устройство кровли. В части монтажа инженерных коммуникаций будущего спортивного комплекса выполнена установка насосной станции, приближается к финишной прямой устройство наружной теплосети, систем водоснабжения и канализации. Параллельно в весенне-летний период продолжится благоустройство прилегающей территории и устройство наружного освещения.

Что касается объектов культуры в Красноглинском районе, успешно прошел государственную экспертизу проект капитального ремонта ДК «Искра». Следующий шаг-  старт непосредственно капитального ремонта.

Напомним, все желающие могут направлять свои вопросы в адрес глав внутригородских районов Самары посредством платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Фото: горадминистрация

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