в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Стоимость долгосрочной аренды в Самаре снизилась после высокого сезона

16 октября 2025 09:30
188
Наиболее заметно стоимость аренды в начале октября снизилась в Самарском и Красноглинском районах города.

По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная стоимость долгосрочной аренды в Самаре по итогам первой декады октября 2025 г. составила 38 000 руб., что на 3,6% ниже сентябрьского показателя. Сокращение цены связано с завершением сезона высокой деловой активности на рынке и стабилизацией спроса, что подтверждается ростом предложения в городе (+3,9%).

В 6 из 8 районов Самары по завершении активного делового сезона на рынке долгосрочной аренды отмечается увеличение предложения. Наибольший прирост сдаваемых квартир отмечается в Самарском (+25%) и Красноглинском (+23,1%) районах. Также умеренный рост экспозиции наблюдался в Ленинском (+3,5%) и Советском (+6,9%) районах.

На фоне роста экспозиции во всех районах медианная ставка долгосрочной аренды снизилась. Наиболее значительное сокращение показали Самарский (-14,5%; до 45 100 руб.), Красноглинский (-13,3%; до 24 100 руб.) и Ленинский (-7,2%; до 50 600 руб.) районы.

Также снижение стоимости долгосрочной аренды наблюдается в Железнодорожном (-4,8%; до 35 000 руб.), Промышленном (-4,2%; до 30 000 руб.) и Кировском (-3,6%; до 28 200 руб.) районах. Наименьшее сокращение стоимости зафиксировано в Октябрьском районе (-0,9%; до 43 800 руб.).

Наиболее низкая медианная ставка долгосрочной аренды в Самаре отмечается в районах Красноглинский (24 100 руб.) и Кировский (28 200 руб.), наиболее высокая — в Ленинском (50 600 руб.).

В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
81
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
161
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
438
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
619
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
666
