стоимость долгосрочной аренды в Самаре снизилась после высокого сезона

188

Наиболее заметно стоимость аренды в начале октября снизилась в Самарском и Красноглинском районах города.

По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная стоимость долгосрочной аренды в Самаре по итогам первой декады октября 2025 г. составила 38 000 руб., что на 3,6% ниже сентябрьского показателя. Сокращение цены связано с завершением сезона высокой деловой активности на рынке и стабилизацией спроса, что подтверждается ростом предложения в городе (+3,9%).

В 6 из 8 районов Самары по завершении активного делового сезона на рынке долгосрочной аренды отмечается увеличение предложения. Наибольший прирост сдаваемых квартир отмечается в Самарском (+25%) и Красноглинском (+23,1%) районах. Также умеренный рост экспозиции наблюдался в Ленинском (+3,5%) и Советском (+6,9%) районах.

На фоне роста экспозиции во всех районах медианная ставка долгосрочной аренды снизилась. Наиболее значительное сокращение показали Самарский (-14,5%; до 45 100 руб.), Красноглинский (-13,3%; до 24 100 руб.) и Ленинский (-7,2%; до 50 600 руб.) районы.

Также снижение стоимости долгосрочной аренды наблюдается в Железнодорожном (-4,8%; до 35 000 руб.), Промышленном (-4,2%; до 30 000 руб.) и Кировском (-3,6%; до 28 200 руб.) районах. Наименьшее сокращение стоимости зафиксировано в Октябрьском районе (-0,9%; до 43 800 руб.).

Наиболее низкая медианная ставка долгосрочной аренды в Самаре отмечается в районах Красноглинский (24 100 руб.) и Кировский (28 200 руб.), наиболее высокая — в Ленинском (50 600 руб.).