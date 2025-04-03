Стала известна стоимость одного квадратного метра «вторички» в Самаре

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В Самаре, как и в других крупных городах России, подорожало вторичное жилье. Такой вывод сделали аналитики «Яндекс Недвижимости».

Медианная стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке Самары в марте 2025 года составила 116 000 рублей. За месяц стоимость увеличилась на 0,2%. При этом выросло и количество доступных предложений — на 1,7%.

«Объем предложений в уже сданных новостройках также продолжает расти: за месяц готовых квартир в продаже от девелоперов стало больше на 9,7%. Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке в марте составила 5,9 миллиона рублей, а средняя площадь лота в Самаре — 50 кв. м», — говорится в исследовании.

Лидером по росту стоимости 1 кв. м за месяц среди миллионников стал Краснодар (+1,4%). На втором месте — Нижний Новгород (+1,4%), на третьем — Пермь (+1,3%). При этом удешевление цен на «вторичку» не зафиксировали ни в одном из российских мегаполисов.

Кроме того, в начале марта в Самаре заметили одну специфическую тенденцию в сфере недвижимости. Жилье у Волги оказалось вдвое дороже, чем в остальной части города, пишет 63.ру.