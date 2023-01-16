Спрос на новостройки в Самаре в IV квартале вырос

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Спрос на новостройки в Самаре на «Авито Недвижимости» в IV квартале вырос на 8%

На фоне снижения показателей спроса на первичную недвижимость за год интерес к новостройкам на «Авито Недвижимости» за последние три месяца повысился на 5%

Аналитики «Авито Недвижимость» подвели итоги IV квартала 2022 года. За последние три месяца года спрос на покупку квартир в новостройках вырос на 5%: посетители платформы стали на 17% чаще интересоваться объектами со свободной планировкой, на 7% — студиями, на 6% — «однушками». Интерес к «трёшкам» за квартал вырос на 5%, к «двушкам» — на 4%. Единственным типом объектов, спрос на который по сравнению с III кварталом 2022 года снизился, стали квартиры с четырьмя комнатами и более (-2%).

Наиболее заметно спрос на объекты в новостройках за квартал вырос в Симферополе (+32%), Томске (+57%), Рязани (+46%), Туле (+43%) и Ярославле (30%). В Москве также наблюдалась положительная динамика — по сравнению с III кварталом 2022 года спрос на новостройки вырос на 2%. Подробнее на графике и в таблице 1.