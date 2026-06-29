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Самарцы переключились на Хургаду после роста цен на жилье в Самаре

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Самарцы переключились на Хургаду после роста цен на жилье в Самаре

Средняя стоимость вторичной квартиры в Самаре выросла до 7 млн руб., и на этом фоне покупатели всё чаще сравнивают местный рынок с Хургадой, где средняя цена объекта составляет 4 млн руб.

По данным агентства недвижимости и застройщика «ИнХургада», которые приводит руководитель отдела по работе с клиентами Анастасия Болотова, разница между двумя рынками достигла 3 млн руб., и это уже влияет на поведение покупателей.

Разница особенно заметна по цене квадратного метра. В Самаре вторичка продаётся в среднем по 132 700 руб. за 1 кв. м., тогда как в Хургаде — около 64 000 руб. Это более чем в два раза дешевле при средней площади объекта 62,5 кв. м.

Минимальный порог входа в Самаре начинается от 1,8 млн руб., но это уже всего на 274 500 руб. выше минимального предложения в Хургаде. Для массового покупателя это сигнал, что разница между российским регионом и зарубежным курортом стремительно сокращается.

Для тех, кто продаёт существующую квартиру, разрыв становится ещё более ощутимым. На деньги от продажи одного среднего объекта в Самаре можно купить квартиру в Хургаде и сохранить около 3 млн руб. Эти деньги часто равны нескольким годам выплат по ипотеке или стоимости капитального ремонта.

Чем дороже становится вторичка в российских городах, тем быстрее покупатели начинают смотреть за пределы страны. Привычный сценарий «купить рядом» теряет силу, когда разница в цене становится слишком заметной.

Локация

Средняя цена объекта

Цена за 1 кв. м.

Минимальная цена

Хургада

4 млн руб.

64 000 руб.

1,52 млн руб.

Самара

7 млн руб.

132 700 руб.

1,8 млн руб.

«Покупатели стали гораздо внимательнее считать не только стоимость покупки, но и то, что останется после сделки. Если раньше зарубежная недвижимость воспринималась как что-то дополнительное, сейчас она всё чаще становится прямой альтернативой российскому рынку. И этот тренд будет усиливаться, если цены продолжат расти быстрее доходов», — говорит Анастасия Болотова, руководитель отдела по работе с клиентами агентства недвижимости и застройщика «ИнХургада».

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