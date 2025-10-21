Самарский Росреестр информирует о новом строительстве в регионе

148

В самарском Росреестре с начала года была осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 33 многоквартирных домов. Более 5 300 помещений (квартир, нежилых помещений и машино-мест) ввели в эксплуатацию застройщики, осуществляющие свою деятельность на территории нашего региона.

Напоминаем, что в соответствии с пунктами 6, 7 статьи 16 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" после передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства и осуществления государственного кадастрового учета такого объекта застройщик в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня подписания передаточного акта, одностороннего акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства с участником долевого строительства обязан направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на такой объект в электронной форме.

«Изменения в законодательстве, которые устанавливали сначала право, а затем и обязанность застройщика подавать заявления о государственной регистрации права, исполнялись и исполняются застройщиками Самарской области очень активно. С высоким показателем по количеству таких заявлений Самарский регион на сегодняшний день вошел в десятку лидеров Российской Федерации и занял 2 место по Приволжскому федеральному округу»,- комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.