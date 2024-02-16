Самарских застройщиков обяжут согласовывать облик своего ЖК

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На заседании Самарской городской Думы внесли изменения в правила застройки (ПЗЗ). Об этом сообщили в мэрии города.

— Застройщикам теперь необходимо соблюдать целый ряд требований. Они касаются прежде всего композиционных, архитектурно-планировочных решений, инженерного оборудования и строительных материалов, которые будут использоваться, — рассказали в администрации города.

Следующим этапом власти планируют разработать регламент согласования муниципалитетом энергоградостроительного облика. Это позволит спрятать линии электропередач от посторонних глаз и убрать провода как минимум с главных улиц города, пишет 63.ру.