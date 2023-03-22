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Проект строительства самарского планетария обсудили в Правительстве региона. В совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, приняли участие министр культуры области Ирина Калягина, руководитель департамента культуры Самары Татьяна Шестопалова, директор проектной организации Александр Ткаченко, руководитель Ассоциации планетариев Андрей Лобанов.



«Мы хотим построить яркий, интересный объект, который станет центром притяжения туристов и жителей Самарской области, подчеркнет закрепившийся за Самарой статус космической столицы и, конечно, разбудит интерес к космосу, астрономии и физике у многих мальчишек и девчонок», – отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

Планетарий появится в знаковом для самарцев месте – возле монумента-ракеты «Союз» и позднее составит единый ансамбль с действующим музейным комплексом «Самара космическая». Общая площадь музейного корпуса составит порядка 2,2 тысячи квадратных метра.



Здание планетария будет трехэтажным, еще два этажа будут уходить вглубь под землю. Кровля здания также будет открыта для посетителей: там разместится площадка для наблюдений за астрономическими явлениями и планетами Солнечной системы через телескопы.

Проектом предусмотрены: студия для изучения космонавтики и астрономии на 30 посадочных мест, конференц-зал, фондохранилище просторная зона гостеприимства – фойе, вестибюль, гардероб, сувенирный магазин, а также зона общественного питания – кафе на 40 посадочных мест. Основное место в планетарии займет звездный зал с высоким 18-метровым куполом-экраном. В помещении одновременно смогут находиться 228 человек. Снаружи часть здания, включающая купол, будет похожа на одну из планет Солнечной системы.

На совещании обсудили технические средства, которые позволят построить впечатляющую модель звездного неба в полном соответствии с научной картиной мира. Руководитель Ассоциации планетариев Андрей Ткаченко отметил, что планируется совместить две технологии: классический оптико-механически проектор и цифровую систему. Это позволит не только получить точную картинку всех видимых человеческим глазом звезд, но и «приближать» отдельные участки «звездного неба», чтобы зрители могли рассмотреть их подробнее.



Экспозиции планетария расскажут об этапах освоения космоса, выдающихся ученых, конструкторах, первооткрывателях, космонавтах, которые внесли большой вклад в развитие астрономии и космонавтики.

В проекте учтены и потребности маломобильных посетителей: здание оборудуют специальными пассажирскими лифтами для обеспечения доступа на все этажи здания инвалидов на креслах-колясках с сопровождающими.

В настоящее время продолжается активная работа по формированию фондов, разработке содержательного наполнения комплекса.

Виктор Кудряшов призвал авторов проекта учесть интересы самых юных посетителей планетария, предусмотреть игровые помещения и зоны активностей для детей.

Фото: министерство культуры Самарской области