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Продолжается строительство нового универсально-спортивного зала спорткомплекса «Олимп» в Сергиевском районе

15 марта 2024 14:02
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Продолжается строительство нового универсально-спортивного зала спорткомплекса «Олимп» в Сергиевском районе

Проект реконструкции включает замену существующего воздухоопорного пневматического сооружения на здание универсально-спортивного зала, с переходом, примыкающим к административно-бытовому корпусу.

В ФОКе предусмотрены универсальный спортзал размером 29,8 м х 45,2 м с трибунами на 49 мест, с отведенными местами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Игровой зал для разминки, зал для занятий художественной гимнастикой и борьбой с трибунами на 43 места, помещение с оборудованием для укрепления физического состояния с возможностью доступа маломобильных групп населения, раздевалки для спортсменов, гардеробы для посетителей и занимающихся, медпункт с возможностью доступа МГН, административно-бытовые помещения.

Строительство объекта ведется в соответствии с графиком. В настоящее время продолжаются работы по монтажу колонн каркаса здания.

Спорткомплекс «Олимп» является знаковым местом для Сергиевского района, в нем занимаются как дети, так и взрослые.

Фото: Минстрой Самарской области

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