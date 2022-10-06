Продолжается подготовка к введению ограничения движения транспорта на месте строительства метро в Самаре

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На перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой, а также на ближайших улицах профильные службы продолжают подготовку к предстоящему ограничению движения транспорта, включая общественный. Напомним, эта мера начнет действовать уже с субботы, 8 октября.

Вышеуказанный перекресток закроется полностью, чтобы в рамках строительства метрополитена синхронно произвести переустройство имеющихся инженерных коммуникаций. Водовод, кабельные линии связи, ливневую канализацию перенесут, чтобы эти сети в дальнейшем не мешали работе щита и стыковке тоннелей – существующего и нового, который будет пролегать до исторического центра города – улиц Галактионовская и Красноармейская. Напомним, что здесь возводится станция «Театральная». Работы также сопряжены с переносом инженерных сетей.

Сейчас, перед очередным перекрытием, в приоритете – минимизация неудобств для горожан. В этом вопросе своевременное и широкое информирование играет важную роль. Проводятся работы, связанные с установкой необходимых дорожных знаков, аншлагов для пешеходов, информационных щитов для автомобилистов, а также со светофорным регулированием, оснащением светофорных объектов и т. п. Задача – максимально довести информацию до жителей, чтобы каждый мог определить для себя наиболее оптимальные варианты передвижения, минуя перекресток, который временно закроется.

В настоящее время многие дорожные знаки – а всего их предусмотрено больше сотни – уже размещены и пока зачехлены, чтобы заранее не вводить в заблуждение водителей и обеспечить безопасность поездок по действующим схемам. Сегодня ставили опоры для оставшихся знаков. Например, такие работы продолжились на проспекте Ленина.

Также бригады трудятся в районе перекрестка в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой. Здесь заводят питающий кабель для будущей строительной площадки, где развернется переустройство коммуникаций. Параллельно бригады ожидают, когда бетон в полной мере затвердеет и обеспечит прочность 8 опор – на них при подъезде к перекрестку начнут монтировать информирующие аншлаги и щиты.

Одни из самых трудоемких – многочисленные работы, связанные с функционированием светофорных объектов. В частности, на перекрестке улиц Циолковского/Осипенко в соответствии с временной схемой организации дорожного движения перевешивают светофор, изменится режим его работы. На перекрестке улицы Первомайской/проспекта Ленина без отключения светофора монтируют дополнительные секции. Они появятся также у светофоров на пересечении проспекта Ленина/улицы Полевой (правоповоротные секции – основная и дублирующие), проспекта Ленина/улицы Первомайской (секции для поворота налево на улицу Первомайскую). На всех участках улично-дорожной сети, которые задействуют в схемах объезда, проведут светофорную регулировку. А перекресток улиц Ново-Садовой/Невской оснастят новым дополнительным светофором.

Все мероприятия осуществляются под контролем регионального заказчика метростроя, городского Департамента транспорта и предприятия «Самарадортранссигнал».

Вопросы, связанные с грядущим ограничением движения и актуальными подготовительными работами, будут обсуждаться и завтра, на совещании в мэрии, которое пройдет с участием представителей всех задействованных профильных служб.

Ни одно масштабное строительство, тем более – строительство метрополитена и его инфраструктуры, не обходится без временных ограничительных мер. Подробная информация о том, как будет организовано движение в период переноса инженерных коммуникаций, в том числе о корректировке 8 маршрутов общественного транспорта (автобусов №№ 2, 23, 24, 41, 46, 47, 50, 92), будет размещена на официальном сайте Администрации Самары в ближайшее время.

Фото: администрация Самары