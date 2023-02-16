Планы по строительству новых очистных сооружений в Тольятти обсудили на заседании Правительства Самарской области

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В 2024-25 годах на территории Автозаводского района в Тольятти планируют развернуть строительство новых ливневых очистных сооружений. Возведение нового объекта инфраструктуры планируется в рамках региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Средства на реализацию проекта запланированы в бюджете Самарской области на 2024-2025 годы.

Планируемая мощность очистных составит свыше 20 миллионов кубических метров в год, протяженность коллектора ливневки – 10 км. Мощную насосную станцию намечено построить на улице Спортивной, возле реконструированной набережной. Обслуживать она будет ливневые стоки всего Автозаводского района.

Реализацию этого проекта обсудили на рабочем совещании в Правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с проектированием объекта, выделением земельных участков, привлечением дополнительного финансирования.

Министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов сообщил, что в настоящее время ведется проектирование и проектно-изыскательские работы. Идет подготовка заявления в государственную экспертизу. Ориентировочный срок получения положительного заключения – 3-й квартал 2023 года.

В минувшем году ужесточились требования к проектам очистных сооружений: вместо трехступенчатого процесса необходимо спланировать очистку в пять этапов. Это повлекло за собой необходимость внесения изменений в проект. Согласно предварительным оценкам, значительно вырастет также общая стоимость строительства.

Виктор Кудряшов поручил внимательно проанализировать проект, найти возможность применения новых экономически выгодных решений. Он также призвал привлечь к этой работе экспертов в строительстве и проектировании, представителей научного сообщества.

Мэр Тольятти Николай Ренц доложил, что в настоящее время рассматривается возможность строительства очистных сооружений в Тольятти с использованием механизма государственно-частного партнерства. Руководство города уже провело переговоры с потенциальным концессионером – одной из крупных ресурсоснабжающих организаций. По итогам обсуждения инвестор выразил готовность участвовать в реализации проекта на принципах ГЧП.