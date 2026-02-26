Я нашел ошибку
Главные новости:
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.47
-0.16
EUR 90.32
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России»
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Новостройки Самары подорожали более чем в три раза: с 50 до 158 тыс. руб. за квадратный метр за шесть лет

153
Новостройки Самары подорожали более чем в три раза: с 50 до 158 тыс. руб. за квадратный метр за шесть лет

По данным экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», средняя стоимость квадратного метра в новостройках Самары в феврале 2026 года составляет 158,2 тыс. руб. В 2019 году показатель находился в диапазоне 50–53 тыс. руб. Таким образом, за шесть лет первичный рынок продемонстрировал рост более чем на 200%.

В 2019 году Самара относилась к рынкам с низкой ценовой базой. Квадратный метр в новостройках торговался около 52 тыс. руб., вторичный рынок — 58–60 тыс. руб. Уже в 2020 году первичный сегмент перешёл к диапазону 50–52 тыс. руб., а в 2021 году началось ускорение: к концу года средние значения приблизились к 80 тыс. руб.

2022 год стал этапом перехода к трёхзначным показателям. Стоимость квадратного метра закрепилась в диапазоне 95–105 тыс. руб. В 2023 году рынок перешёл к отметкам 100–110 тыс. руб., а в 2024 году — к диапазону 120–140 тыс. руб.

Во второй половине 2025 года зафиксирован выход выше 160 тыс. руб. В сентябре–декабре значения колебались в пределах 160–165 тыс. руб. Февраль 2026 года фиксирует стабилизацию на уровне 158 тыс. руб. за квадратный метр.

В абсолютных показателях эффект капитализации существенен. Квартира площадью 60 кв. м в 2019 году стоила около 3 млн руб. В феврале 2026 года аналогичный объект в новостройке оценивается примерно в 9,5 млн руб. Прирост стоимости превышает 6 млн руб.

Вторичный рынок демонстрировал более плавную динамику. За тот же период стоимость квадратного метра выросла с 58–60 тыс. руб. до 134,1 тыс. руб. Темпы роста уступают первичному сегменту, однако общий прирост превысил 120%.

Арендный рынок также изменился. В 2019 году средняя ставка составляла 16–18 тыс. руб. в месяц. В феврале 2026 года показатель находится на уровне 23 тыс. руб. Рост составил около 40–50%, что значительно ниже темпов удорожания покупки.

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков отмечает:

«Самара за последние шесть лет прошла полноценный инвестиционный цикл. Рынок перешёл от уровня 50 тыс. руб. за метр к отметке выше 150 тыс. руб. Это отражает изменение ценовой базы и укрепление статуса города как инвестиционного направления».

Эксперты считают, что текущие значения свидетельствуют о формировании нового устойчивого диапазона. Колебания последних месяцев находятся в пределах 155–160 тыс. руб. за квадратный метр, что указывает на стабилизацию после периода ускоренного роста.

Февраль 2026 года фиксирует результат шестилетней трансформации: первичный рынок Самары вырос более чем втрое, сформировав новую инвестиционную реальность региона.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
118
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
625
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
425
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
363
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
360
Весь список