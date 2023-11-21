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Над «Уралом» в Самарской области построят крытый пешеходный мост

21 ноября 2023 11:24
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Над «Уралом» в Самарской области построят крытый пешеходный мост

Положительное заключение Главгосэкспертизы России получил проект реконструкции автодороги М-5 «Урал» на отрезке км 1034 – км 1042 в Самарской области, с учетом изменений в проектной документации. Ранее ведомство выдало заключение на капитальный ремонт участка км 358+583 – км 375+000 в Оренбургской области. Модернизация трассы М-5 с расширением до 4 полос позволит вдвое увеличить ее пропускную способность.

         Федеральная автодорога длиной свыше 2 тыс. км проходит по маршруту Москва – Рязань – Пенза – Самара –Уфа – Челябинск, связывая 13 регионов России и обеспечивая выход на границу с Казахстаном.

         Очередные строительные работы на трассе идут в Красноярском районе Самарской области с 1034 по 1042 км. После завершения реконструкции участок длиной 8335 м будет соответствовать нормам автодороги I-Б категории с расчетной скоростью движения 120 км/час.

         В ходе реконструкции участка М-5 «Урал» планируют построить транспортную развязку по типу «клеверный лист», с путепроводом на пересечении с автодорогой местного значения, а также надземный пешеходный переход и мост через овраг.

         «Пешеходная галерея над М-5 «Урал» представляет собой мостовое сооружение со стальными пролетными строениями. Для пешеходов с ограниченными возможностями предусмотрены подъемные устройства с пандусами», – сообщил главный эксперт проекта Алексей Зизевский.

         В ходе экспертного сопровождения были рассмотрены корректировки проектных решений по реконструкции автомобильной дороги и строительству искусственных сооружений. В том числе изменения вносились в решения по переустройству газопроводов ПАО «Газпром», электросетей ФСК ЕЭС и иных коммуникаций.

         Заказчик – Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства.

         Генеральный проектировщик – ООО «Мостпроект».

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