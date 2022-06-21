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Минстрой России планирует довести обеспеченность жильем в РФ до 34 кв. м на человека к 2030 году

21 июня 2022 19:08
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Важнейшим инструментом решения жилищного вопроса граждан является развитие индивидуального жилищного строительства.

Минстрой России планирует довести обеспеченность жильем на территории Российской Федерации до 34 кв. м на человека к 2030 году, сообщил во вторник глава министерства Ирек Файзуллин на заседании президиума Государственного совета, передает ТАСС.

"Базовая потребность человека - это жилье. Наша задача - сделать его доступным. По итогам 2021 года на одного человека приходится 27,7 кв. м (+3% к 2020 году). Цель - к 2030 году достичь 34 кв. м на человека", - сказал министр.

Он добавил, что важнейшим инструментом решения жилищного вопроса граждан является развитие индивидуального жилищного строительства. Файзуллин напомнил, что действие льготных ипотечных программ распространено на строительство индивидуального жилья индустриальным способом. Кроме того, в пилотном режиме запущена ипотечная программа на строительство индивидуального жилья "хозяйственным способом".

 

Фото:    pxhere

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