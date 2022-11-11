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Метро «Театральная»: переустройство инженерных коммуникаций на завершающей стадии

11 ноября 2022 21:34
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Заключены госконтракты на разработку стартовых котлованов.

Все необходимые усилия мобилизованы для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре. Для возведения важного инфраструктурного объекта – новой станции «Театральная» – в зонах метростроя производится переустройство инженерных коммуникаций. В настоящее время их вынос находится в завершающей стадии.

Вместе с тем, уже заключены два государственных контракта на подготовительные мероприятия и разработку стартовых котлованов. Сначала данные работы развернутся на улице Галактионовской. Затем – на площадке строительства в районе улиц Ново-Садовой/Полевой, которая в настоящее время увеличена. Идет монтаж новых ограждений вплоть до улицы Первомайской. После окончания работ по выносу коммуникаций – ориентировочно в начале декабря – специалисты займутся здесь бурением.

«На перекрестке в границах улиц Ново-Садовой, Полевой и Самарской работы по выносу коммуникаций в целом выполнены уже на 70%. Идем согласно графику. В частности, после переустройства водовода осталось произвести его переподключение, которое запланировали на следующую неделю. Сейчас основной фронт работ – это обновление и вынос ливневого коллектора. И только потом, когда все сети будут переподключены, начнем работать в части свай, – рассказывает заместитель директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Александр Богданов. – Схема организации дорожного движения по периметру данного перекрестка претерпит изменения после того, как завершим восстановление благоустройства проезжей части дорог, задействованных в переустройстве сетевых коммуникаций. Планируем открытие двух полос движения вверх по улице Полевой. Также будет возможен правоповоротный маневр с улицы Самарской на улицу Полевую. Помимо этого, будет свободной одна полоса улицы Ново-Садовой при следовании от улицы Первомайской, с выездом на улицу Полевую».

Актуальные вопросы стратегии и тактики – в повестке сегодняшнего совещания в мэрии, которое прошло под руководством Первого заместителя Главы г. о. Самара Владимира Василенко. Например, обсудили прокладку электрокабеля и переустройство водовода в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской.

«Сложность состоит в основном в том, что потом нужно будет делать две врезки водовода в действующую сеть, которая располагается под межпутьем по улице Красноармейской. Компромисс найден – эти работы произведут за 3-4 дня, не более того. Начнутся они под выходные, когда нет напряженного дорожного трафика – на следующей неделе заказчик и подрядчик предоставят график ближайших работ. На период, когда трамваи ходить здесь временно не смогут, перевозки горожан будут осуществляться автобусами, – поясняет Первый вице-мэр. – Опять же в выходные дни – с 30 декабря по 8 января – продолжится перенос сетей. Значительных помех для движения создано не будет, работы затронут только одну полосу проезжей части, необходимо лишь частичное ограничение движения».

Одной из приоритетных задач в ходе строительства метро остается минимизация неудобств для горожан. Так, никто не столкнулся с трудностями передвижения по улице Красноармейской, а тем временем под дорогой уже протянут водовод. Рабочие свернули на улицу Галактионовскую. Все операции организованы бестраншейным способом, не требующим перекрытия проезжей части. И с сегодняшнего дня таким же образом, совершенно незаметно для автомобилистов и пешеходов, работы продолжились – начали делать «прокол» через Галактионовскую. Водовод пойдет от учреждения общепита, и на противоположной стороне улицы он окажется примерно через неделю.

Для переустройства инженерных коммуникаций заказчиком метростроя достигнуты договоренности с собственником учреждения общепита.

«Решение о переустройстве водовода принято в связи с тем, что коммуникации проходили по улице Красноармейской – там, где согласно проекту будет заканчиваться тягово-понизительная подстанция станционного комплекса. Водовод пришлось вынести «кольцом», он пройдет теперь чуть дальше прежнего месторасположения. В результате «кольцо» замкнется через ближайший гостиничный комплекс. От него водовод опять пойдет по Красноармейской, как он далее пролегал и до строительства, – комментирует Александр Богданов. – Рядом, непосредственно в зоне метростроя, идет подготовка, чтобы разработать котлован. В дальнейшем, когда достигнут глубинной отметки в 20 метров, сюда доставят тоннелепроходческий механизированный комплекс – в начале декабря начнут его «складирование». А в середине декабря текущего года уже в готовом стартовом котловане намечен монтаж будущего щита, который пойдет под землей к улице Полевой».

В настоящее время работа продолжается со всеми собственниками зданий, попадающих в зону строительства, расположенную по улице Галактионовской.

В ходе совещания в горадминистрации также определили план работ по дому, выходящему на перекресток улиц Полевой и Самарской (напротив ресторана быстрого питания). Планируется усиление фундамента. Сейчас там поставили маячки, ситуация под контролем. Ведутся геодезические работы. Сети на этом участке восстановлены. Временный проход по тротуару рядом с домом, банком и кафе безопасен, резюмировали специалисты. Уложен дощатый настил. В дальнейшем локацию полностью благоустроят.

 

Фото:   администрация Самары

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