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Готовое жилье в Самаре дорожает медленнее, чем в среднем по мегаполисам

4 июля 2025 10:46
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готовое жилье в Самаре дорожает медленнее, чем в среднем по мегаполисам

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июне 2025 года на рынках крупнейших городов страны цены на вторичную недвижимость стагнируют. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по миллионникам составила 142 000 рублей (+0,0% к маю). При этом объем предложения на рынке крупнейших городов страны за месяц также увеличился незначительно - на 1%.

В июне 2025 года на вторичном рынке Самары медианная стоимость квадратного метра составила 117 000 рублей, увеличившись за месяц на 0,4%. При этом количество доступных предложений в городе увеличилось на 1,1% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке в июне составила 5,8 млн рублей, а медианная площадь лота в Самаре — 49,9 кв. м.

Единственными миллионниками, где цены на готовое жилье показали незначительный, но рост, стали Нижний Новгород (+1,2% до 140 000 рублей) и Пермь (+0,8% до 109 000 рублей).

Во всех остальных мегаполисах в июне была зафиксирована стагнация цен (изменение менее 0,4%), либо их незначительное снижение. Наиболее заметным оно было  — в Краснодаре (-1,4% до 121 000 рублей), Воронеже (-0,7% до 106 000 рублей) и Челябинске (-0,7% до 99 000 рублей).

«Относительно прошлого года цены на вторичку в Самаре росли медленнее, чем в других российских мегаполисах, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — В миллионниках рост цены метра вторичного жилья относительно прошлого июня составил  в среднем 6%, в то время как в Самаре относительно прошлого года готовое жилье подорожало на 3,4%».

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва ( 362 000 руб/кв. м), Санкт-Петербург (216 000 руб/кв. м), Казань (187 000 руб/кв. м), Нижний Новгород (140 000 руб/кв. м) и Екатеринбург (126 000 руб/кв. м). «Квадраты» менее 100 000 рублей на рынке вторичной недвижимости миллионников реализуются только в Челябинске (99 000 руб/кв. м) и Волгограде (96 000 руб/кв. м).

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