Главные новости:
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Годовой рост стоимости квадратного метра на рынке вторичной недвижимости в Самаре ниже, чем в среднем по городам-миллионникам

190
Медианная стоимость квадратного метра и медианная полная цена вторичного жилья в Самаре в декабре относительно ноября незначительно увеличились.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, медианная цена квадратного метра вторичной недвижимости в Самаре в конце года составила 122 000 рублей. Относительно ноября она увеличилась на 1,3%, а за год — на 6,1%. 

Медианная полная цена вторичных объектов в Самаре составила 6,3 млн руб. Относительно ноября она увеличилась на 2,3%, а за год — на 10,4%. Более заметная по сравнению со стоимостью «квадрата» динамика связана с «вымыванием» с рынка компактных недорогих лотов и появлением в продаже более просторных и дорогих объектов. Медианная площадь предлагаемых на вторичном рынке квартир за месяц увеличилась на 2%, а за год — на 7%, до 52,1 кв. м.

Предложение вторичной недвижимости в Самаре относительно ноября сократилось на 8,2%, а за год — на 22,9%.

Медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в среднем по городам-миллионникам в декабре, по данным Яндекс Недвижимости, составила 149 000 руб. К концу года показатель изменился незначительно: увеличение составило 0,7% относительно ноября.

 

В 7 из 16 мегаполисов стоимость выросла: наиболее ощутимо — в Казани (+2%; 195 000 руб.); Нижнем Новгороде (+1,9%; 150 000 руб.), Москве (+1,8%; 411 000 руб.) и Самаре (+1,3%; 122 000 руб.). В Санкт-Петербурге, Уфе и Перми колебание цены было менее процента. В 9 мегаполисах медианная цена метра стагнировала — изменение не превысило половины процента. Единственным городом, в котором стоимость немного снизилась, стал Воронеж (-1,1%; 107 000 руб.).

Предложение продаваемого жилья сократилось относительно ноября — в среднем по всем городам-миллионникам на 2,6%. Наиболее значительным снижение было в Воронеже (-13,1%), Казани (-9%), Самаре (-8,2%) и Новосибирске (-7,1%). Рост предложения отмечался только в трех мегаполисах — в Краснодаре (+3,1%), Перми (+2,3%) и Екатеринбурге (+1,1%).

В центре внимания
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
441
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
417
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
470
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
457
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
386
