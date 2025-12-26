Годовой рост стоимости квадратного метра на рынке вторичной недвижимости в Самаре ниже, чем в среднем по городам-миллионникам

Медианная стоимость квадратного метра и медианная полная цена вторичного жилья в Самаре в декабре относительно ноября незначительно увеличились.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, медианная цена квадратного метра вторичной недвижимости в Самаре в конце года составила 122 000 рублей. Относительно ноября она увеличилась на 1,3%, а за год — на 6,1%.

Медианная полная цена вторичных объектов в Самаре составила 6,3 млн руб. Относительно ноября она увеличилась на 2,3%, а за год — на 10,4%. Более заметная по сравнению со стоимостью «квадрата» динамика связана с «вымыванием» с рынка компактных недорогих лотов и появлением в продаже более просторных и дорогих объектов. Медианная площадь предлагаемых на вторичном рынке квартир за месяц увеличилась на 2%, а за год — на 7%, до 52,1 кв. м.

Предложение вторичной недвижимости в Самаре относительно ноября сократилось на 8,2%, а за год — на 22,9%.

Медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в среднем по городам-миллионникам в декабре, по данным Яндекс Недвижимости, составила 149 000 руб. К концу года показатель изменился незначительно: увеличение составило 0,7% относительно ноября.

В 7 из 16 мегаполисов стоимость выросла: наиболее ощутимо — в Казани (+2%; 195 000 руб.); Нижнем Новгороде (+1,9%; 150 000 руб.), Москве (+1,8%; 411 000 руб.) и Самаре (+1,3%; 122 000 руб.). В Санкт-Петербурге, Уфе и Перми колебание цены было менее процента. В 9 мегаполисах медианная цена метра стагнировала — изменение не превысило половины процента. Единственным городом, в котором стоимость немного снизилась, стал Воронеж (-1,1%; 107 000 руб.).

Предложение продаваемого жилья сократилось относительно ноября — в среднем по всем городам-миллионникам на 2,6%. Наиболее значительным снижение было в Воронеже (-13,1%), Казани (-9%), Самаре (-8,2%) и Новосибирске (-7,1%). Рост предложения отмечался только в трех мегаполисах — в Краснодаре (+3,1%), Перми (+2,3%) и Екатеринбурге (+1,1%).