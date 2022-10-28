Главгосэкспертиза выдала заключения по продлению метро в Самаре

142

В августе вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в Самаре началось строительство станции метро «Театральная», которая станет конечной и завершит первую ветку самарской подземки. «Театральная» свяжет быстрорастущие промышленные районы города с административным и культурным центром и обеспечит перевозку порядка 3,5 млн пассажиров в год. «Развитие общественного транспорта – один из приоритетов нашей работы», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Для обеспечения комфорта горожан работы между станциями «Алабинская» и «Театральная» было решено вести преимущественно закрытым способом, посредством проходческого комплекса. Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по проектам устройства стартовых котлованов, необходимых для его работы.



Стартовый котлован предусмотрен для организации проходки перегонных тоннелей закрытого способа работ при помощи тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК).



«Устраиваемые стартовые котлованы предназначены для организации проходки перегонных тоннелей закрытого способа работ при помощи тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) от станции «Алабинская» до станции «Театральная» в Ленинском и Октябрьском районах Самары. Такой способ прокладки тоннелей позволит выполнить работу быстро и эффективно», – прокомментировали эксперты Главгосэкспертизы России.



Положительные заключения выданы по этапам 6,7.3 и 6,7.4 подготовки территории строительства. Они включают устройство части котлована станции «Театральная» и котлована для прокладки тоннеля под улицами Самарской и Ново-Садовой на пересечении с улицей Полевой.



На этапе 6,7.3 предусмотрены устройство ограждения, разработка грунта и крепление котлована, устройство распорной фундаментной плиты, конструкций для старта тоннелепроходческого механизированного комплекса, грунтового пригруза в месте старта и лотковой плиты камеры съездов. На этапе 6,7.4 будет выполнен тот же набор мероприятий, но вместо плиты камеры съездов обустроят часть однопутных перегонных тоннелей открытого способа производства работ, которые будут примыкать к существующей камере съезда станции «Алабинская».



Застройщик объекта – Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства». Генпроектировщик – OOO «Волгатрансстрой-проект», сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».