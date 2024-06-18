Dвод многоквартирных домов застройщиками в Самарской области за январь-май 2024 года уменьшился на 3,1%

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За январь — май 2024 года ввод многоквартирных домов застройщиками в Самарской области составил 226,3 тыс. м2, что на 3,1%, или на 7,3 тыс. м2 меньше аналогичного значения за тот же период 2023 года? сообщает портал ЕРЗ.РФ со ссылкой на Росстат.

В мае 2024 года в Самарской области застройщиками введено 28,0 тыс. м² многоквартирных домов, что на 63,9%, или на 49,5 тыс. м² меньше аналогичного значения за тот же период 2023 года.

Отставание от темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдается в Самарской области третий месяц подряд.

По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за май 2024 года Самарская область занимает 22‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов. По динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов по отношению к аналогичному месяцу прошлого года — 78‑е место, по динамике относительного прироста — 54‑е место.

По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за январь — май 2024 года Самарская область занимает 15‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов. По динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов за указанный период — 37‑е место, по динамике относительного прироста — 30‑е место.

В мае 2024 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в Самарской области составила 23,3%, что на 27,7 п. п. меньше аналогичного значения за тот же период 2023 года. По этому показателю Самарская область занимает 35‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов.

За январь — май 2024 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в Самарской области составила 27,7%, что на 6,2 п. п. меньше аналогичного значения за тот же период 2023 года. По этому показателю Самарская область занимает 37‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов.