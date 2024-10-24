доля жилых домов, построенных в Самаре за последние пять лет, составляет 0,8%

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По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за последние 5 лет в крупнейших городах России было построено и заселено более трех тысяч жилых многоквартирных домов. Их общая доля в жилой застройке мегаполисов составляет 2,1%.

В Самаре доля жилых домов, построенных за последние пять лет, составляет 0,8%. При этом цены на квартиры в новых домах в разных районах заметно отличаются. Так, самые доступные варианты в домах возрастом до 5 лет, согласно данным Яндекс Недвижимости на октября 2024 года, подаются в Куйбышевском районе. Цена за квадратный метр в квартире в жилом комплексе 2021 года постройки стартует от 63 000 руб. А в Железнодорожном районе цена на квартиру в жилом доме 2019 года постройки начинается от 120 000 руб/кв.м.

Самые дорогие готовые новые метры в Самаре предлагаются в Нижегородском районе, где цены на такое жилье стартуют от 109 000 и доходят до 346 000 рублей за квадратный метр. Стоимость элитного жилья в комплексе 2023 года постройки в центре города начинается от 210 000 рублей за квадратный метр.

“Количество домов в городе не всегда отражает состояние жилого фонда, — комментирует коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров, — Важно понимать, что современные дома отличаются не только количеством квадратных метров, но и качественными характеристиками, такими как высота этажей, наличие современных технологий и комфортных решений для жизни. Новые проекты — это новое понимание городского пространства, новые нормы жизни. Закрытые дворы, консьержи и лобби, подземные паркинги и даже лапомойки — все это создает среду, которая кардинально отличается от старых стандартов. Поэтому современные дома — это не просто жилье — это полноценное и многофункциональное пространство для жизни”.

Лидером по количеству построенных за последние пять лет жилых зданий является Москва. В столице за это время было построено более шестисот многоквартирных домов, их доля в общем числе жилых зданий составляет 1,9%. На втором месте рейтинга находится Краснодар, где за аналогичный период было возведено почти четыре сотни домов (это 5,9% от общего количества жилых зданий в городе и самая большая доля нового жилья среди всех миллионников). Также в тройке лидеров оказался Санкт-Петербург, где было заселено около трехсот домов или 1,5% от общего числа жилых зданий в городе.