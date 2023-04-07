До майских праздников в зоне метростроя Самары полностью переустроят инженерные коммуникации

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Строительство новой самарской станции метро “Театральная” продолжается. Работы организованы в двух зонах – в историческом центре и в районе перекрестка улиц Ново-Садовой и Полевой.

Так, на второй стройплощадке в настоящее время занимаются фундаментной плитой под тоннелепроходческий комплекс – это необходимо для возможности монтажа ТПМК в дальнейшем. Все работы на участке идут в соответствии с графиком. Приступить к монтажу тоннелепроходчика планируется 15 апреля. Ожидается, что к этому времени на данную площадку из Москвы вернется автокран, поэтому метростроителям поставлена задача полностью подготовить котлован к приемке элементов второго ТПМК и его сборке.

В центральной части города на текущую неделю завершены переврезки фидерного кабеля по временной схеме, в ближайшее время будет переподключение. Также от Министерства строительства Российской Федерации получено очередное разрешение на строительство уже основного этапа. А сейчас идет процедура, предусматривающая регистрацию особо опасного технически сложного объекта в Ростехнадзоре. Этим уже занимается подрядная организация. Параллельно выполняются работы, сопряженные со строительством: переустройство инженерных коммуникаций возле зоны метростроя – в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской.

Все производимые работы находятся на постоянном контроле министерства строительства Самарской области, регионального заказчика строительства и Администрации Самары. На еженедельном совещании, которое первый заместитель главы города Владимир Василенко провел с участием министра строительства Самарской области Николая Плаксина и представителей профильных служб, досконально обсудили нюансы перекладки инженерных коммуникаций.

«Когда по части водовода начнут производить необходимые работы под осевой линией автодороги, для движения будут закрыты две полосы. Но во время захода на тепловую трубу ул Вилоновскую планируем на 3 дня перекрыть полностью в границах Самарской и Молодогвардейской», - подчеркнул Владимир Василенко.

Фото: администрация Самары