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Дмитрий Азаров ответил в прямом телеэфире на вопрос жительницы Самары о том, что будет дальше с недостроенной веткой метро и новой станцией в историческом центре города.
Дмитрий Азаров: "Строительство метро "Театральная" будет продолжено"
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Дмитрий Азаров: "Строительство метро "Театральная" будет продолжено"

7 декабря 2023 22:44
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Дмитрий Азаров ответил в прямом телеэфире на вопрос жительницы Самары о том, что будет дальше с недостроенной веткой метро и новой станцией в историческом центре города.

Дмитрий Азаров ответил в прямом телеэфире на вопрос жительницы Самары о том, что будет дальше с недостроенной веткой метро и новой станцией в историческом центре города.

Губернатор заявил: 

– Стройку продолжим. Да, подрядчик уведомил министерство строительства о приостановке работ. Причин основных две: не закончилось расселение граждан из домов, находящихся  в зоне пролегания метрополитена, и работа правоохранительных органов по выяснению ряда обстоятельств начала строительства метро.

Глава региона отметил, что первоначально проект станции "Театральная" не предусматривал расселения такого количества людей, - почти 500 граждан. Это требование появилось после окончания главгосэкспертизы. 

– Изначально такого масштабного переселения не планировали, ориентируясь на строительство московского метро, где многоквартирные дома не расселяются. Но для Самары было другое требование, – рассказал губернатор. 

Сегодня, по его словам, большую часть жителей уже расселили, они получили комфортные квартиры. В настоящий момент из 500 граждан переехал 421, до конца этого года вопрос решится еще для 60 человек. По 12 собственникам вопрос решается в судебном порядке. 

Дмитрий Азаров отметил, что понимает недовольство ряда людей необходимостью переселения - ведь в этом районе зачастую находится работа, школа или детский сад. 

– Я понимаю, какой это дискомфорт, но без этого реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, двигающие вперед развитие и Самары, и региона в целом невозможно, - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров также сообщил, что регион значительно увеличил федеральные нормы выплат компенсаций, чтобы у собственников были более комфортные условия: 

– Мы создали условия, при которых если у человека единственное жилье, он обязательно получит другое.

Комментируя вторую причину, губернатор заявил, что сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

– Якобы в начале строительства были допущены нарушения. Что там произошло: поторопились ли коллеги, принимая решения в желании быстрее реализовать проект, были ли какие-то злоупотребления, – уверен, следователи разберутся. Я лично заинтересован в справедливом всестороннем рассмотрении вопроса, – подчеркнул глава региона.    

После того, как оба вопроса решатся, метро продолжат строить. 

– От своих планов не отказываемся. Да, возможно, придется сдвинуть сроки вправо, как говорят строители, но, уверен, это все равно будет намного быстрее, чем строились предыдущие станции и перегоны. Во всяком случае, все усилия для этого предпримем. А коллеги из федеральных, в том числе правоохранительных органов, надеюсь, тоже понимают, насколько это важный объект. Убежден, у них нет задачи заморозить стройку. Мы оказываем всемерное содействие следствию, чтобы  добиться истины и справедливого рассмотрения этого вопроса, – отметил Дмитрий Азаров.

 

Фото:   администрация Самары (архив)

 

 

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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