Дмитрий Азаров: «Регион подготовился и в числе первых в стране получил дополнительные ресурсы для строительства новых школ»

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В Самарской области на принципах государственно-частного партнерства планируется построить 12 школ. Это станет возможным благодаря участию региона в государственной программе «Развитие образования», которая стартовала в 2021 году по инициативе Министерства просвещения России.

Госпрограмма предусматривает субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов по созданию дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства (на основе концессионных соглашений). Таким образом, к 2025 году в стране предполагается создать свыше 647 тысяч новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для реализации качественного образовательного процесса.

«Мы очень заинтересованы реализовывать проекты образовательных учреждений – школ, детских садов на принципах государственно-частного партнерства. Использование механизма ГЧП – а Самарская область является одним из лидеров в сфере государственно-частного партнерства в стране – увеличивает наши возможности. Регион подготовился и в числе первых в стране получил дополнительные ресурсы для строительства новых школ», — отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Федеральным оператором программы является ООО «ПроШкола», инвестором выступает Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.

«До конца года рынок государственно-частного партнерства может прирасти 250-300 проектами по строительству школ. На один рубль из регионального бюджета привлекается до 30 рублей из федерального бюджета и 55 рублей частных инвесторов. Всего на рассмотрении у «ПроШколы» находится более 200 заявок из 41 региона», – рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Юрий Корсун.

На первом этапе коллегиальные органы госкорпорации дали «зеленый свет» финансированию строительства первых 15 школ в четырех российских регионах, в их числе Самарская область (наряду с Бурятией, Белгородской и Калужской областями). Регион оказался подготовленным: быстро оформил все необходимые документы и соглашения, оперативно подал первую заявку в мае этого года и не упустил дополнительную возможность для укрепления системы образования.

Новая школа на 1500 мест будет построена в густонаселенном микрорайоне «Южный город» в сжатые сроки. Проектирование здания в Волжском районе Самары начнется в текущем году, завершение строительства запланировано на 2022 год.

Сейчас образовательный центр «Южный город» состоит из 2 корпусов, каждый из которых рассчитан на 1500 школьников. А учеников уже около 5 тысяч, обучение организовано в 2 смены, как сообщил директор образовательного учреждения Владимир Кильдюшкин.

У Юлии Агишевой в школе в Южном городе учатся двое детей: сын ходит в 9 класс, дочь – четвероклассница.

«Район растет, сдаются новые дома, приезжают новые семьи. Детей становится все больше, поэтому новую школу очень ждём, — рассказала мама школьников. — Уверена, что в эту школу придет новый коллектив со свежими идеями».

Наталья Орлова – мама троих детей, один из которых в этом году закончил 9 класс, второй учится в 7 классе, младшему пока всего 6 месяцев.

«Думаю, что новая школа будет больше, еще лучше, комфортнее для детей и педагогов. Надеюсь, что младший ребенок пойдет уже в новую школу», — поделилась родительница.

Во время второго этапа приема заявок в августе 2021 года Самарской областью были поданы документы на три объекта: в микрорайонах Крутые ключи, Волгарь и в Тольятти. Они также одобрены в полном объеме. На третьем этапе в конце ноября губерния планирует подать заявку на строительство еще восьми школ.

Всего в рамках ГЧП планируется к строительству 12 школ – в Самаре, Тольятти и Волжском районе.

При проектировании и строительстве образовательных учреждений Губернатор Самарской области поручил учитывать демографические волны, разрабатывать проекты с возможностью перепрофилирования – таким образом, чтобы учреждение могло работать и как школа, и как детский сад.

«Мы строим современнейшие школы, потрясающие по своему материально-техническому обеспечению. Но демографические волны будут продолжаться. Об этом говорил и Президент страны Владимир Владимирович Путин. И это нужно учитывать при проектировании – расширяя возможности образовательного учреждения в зависимости от того, кого больше в тот или иной период – дошкольников или школьников», — подчеркнул Глава региона.

Напомним, повышение доступности и качества образования – одно из важнейших направлений работы регионального Правительства, часть Стратегии лидерства, инициированной Губернатором Дмитрием Азаровым и разработанной при участии жителей Самарской области.

«Даже на фоне пандемии мы продолжаем успешно реализовывать стратегические программы развития региона. Как вы помните, в самом тяжёлом 2020 году мы не заморозили ни одного объекта в рамках реализации приоритетных национальных проектов, инициированных Президентом России», — подчеркнул Дмитрий Азаров на расширенном заседании Правительства Самарской области по вопросам социально-экономического развития и формирования проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 года.

Благодаря национальному проекту «Образование» только в текущем году в Самаре открылись две новых школы, 47 были оснащены цифровым и медиа-оборудованием, появились 64 «Точки роста».

Также Самарская область активно подключилась к федеральной программе капитального ремонта образовательных учреждений, инициированной в июне текущего года Главой государства. Благодаря чему финансирование на ремонт школ не только не уменьшится, но и увеличится.

Программа рассчитана на ближайшие 5 лет, до 2026 года. За это время в Самарской области планируется капитально отремонтировать 31 школу, большинство из которых находятся в сельской местности. Реализация проекта позволит обеспечить создание комфортных и современных условий для обучения и развития детей.

Фото: правительство СО