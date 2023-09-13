Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области

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Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам формирования индустрии производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Участие в обсуждении приняли руководители федеральных министерств и ведомств, главы ряда регионов страны и ведущих компаний. Интересы Самарской области представлял Губернатор Дмитрий Азаров и руководитель компании-инвестора, реализующего в нашем регионе проект строительства завода полного цикла производства БАС, – генеральный директор ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина в мае текущего года Правительством принята стратегия развития этой важной отрасли. Разработан и утвержден соответствующий национальный проект. «Такой высокий статус документа говорит о большом значении, которое придается этому направлению. Особенно сегодня, во время стремительного развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, цифровизации, роботизации и многих других важных направлений технологического развития», – отметил Премьер-министр.

На сегодняшний день лидерами по использованию беспилотников в гражданской сфере являются энергетический сектор, строительство, сельское хозяйство. Применяются такие аппараты для нужд геодезии и картографии. Постепенно беспилотные технологии апробируются и в смежных отраслях – это автомобильный транспорт, судоходство.

«В ближайшие годы предстоит выполнить нескольких важных для государства задач – от формирования промышленной базы, программного обеспечения, инфраструктуры, поддержки спроса на продукцию и услуги, включая государственный гражданский заказ от ведомств, регионов и государственных компаний, до развития научных и технологических компетенций, конструкторской и инженерной школы, – подчеркнул Председатель Правительства. – Нужно систематизировать и масштабировать производства. За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов. Рассчитываем достичь поставленных целей не только за счет создания инновационной техники, но и, что очень важно, за счет расширения услуг на ее основе, которые востребованы сегодня потребителями, – от доставки в удаленные населенные пункты до предупреждения чрезвычайных ситуаций, аварий и выполнения целого ряда других важных задач. При одновременном увеличении доли отечественной продукции втрое – до 70%».

Вопрос развития беспилотной авиации является стратегически важным для Самарской области. Благодаря проявленной активности наш регион стал единственным регионом в Приволжском федеральном округе и входит в тройку субъектов страны, где в пилотном режиме создается научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере БАС. В нем будут сосредоточены все основные виды комплексной поддержки производства беспилотников.

В настоящее время по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова в регионе создается кластер полного цикла производства БАС – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства, подготовки кадров, постпродажного обслуживания, сервиса и создания сети потребления.

Проект реализует компания «Транспорт будущего». Соответствующее соглашение было заключено в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали Губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор компании Юрий Козаренко. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 20 млрд рублей, будет создано 1000 высокотехнологичных рабочих мест. Выбор именно нашего региона был обусловлен созданными условиями и поддержкой со стороны правительства, высокой научной активностью и большим количеством высокотехнологичных предприятий, а также накопленным опытом традиционной авиации, машиностроения, развитых информационных технологий и технологий в сфере новых материалов, потенциалом по подготовке квалифицированных кадров.

К настоящему моменту совместно с инвестором проект структурирован, площадки для его реализации подобраны. Они локализованы в Тольятти в непосредственной близости друг от друга. В настоящее время уже ведется их оснащение высокотехнологичным оборудованием. В Самарской области планируется стопроцентная локализация всей производственной цепочки беспилотных авиационных систем.

«Исполняя поручение Президента, мы реализуем проект в рекордно короткие сроки. Вместе с компанией «Транспорт будущего» строим завод полного цикла по производству беспилотных систем. С каждым годом они все более востребованы в сельском хозяйстве, геодезии, промышленности, энергетике, транспортировке ресурсов, обеспечении общественной безопасности. Строительство планируем закончить к концу года», – отметил Дмитрий Азаров.

Михаил Мишустин подчеркнул, что применение беспилотников повышает операционную эффективность предприятий. Глава кабинета министров привел в пример сельское хозяйство, где вдвое выросла производительность труда при обработке растений средствами защиты. В энергетическом секторе риск возникновения аварийных ситуаций уменьшился в восемь раз за счет обследования линий электропередачи, а скорость проведения инспекций выросла пятикратно. В топливном секторе затраты на воздушное патрулирование газопроводов снизились в три раза, а длительность работ сократилась на 70%.

«Президент акцентировал внимание на том, что в такой сфере, как беспилотная авиация, мы должны идти на шаг впереди наших конкурентов. И считаю, что все возможности для этого есть. В рамках расширения сектора станем создавать инфраструктуру для обеспечения полетов на территории страны − в едином воздушном пространстве. Развивать сеть научно-производственных центров, в которых сосредоточится работа по апробированию и практической реализации передовых решений в этой области. Она объединит разрозненные предприятия в эффективную кооперацию. Для разработчиков, производителей, пользователей, эксплуатантов появятся цифровые решения. Также, как мы рассчитываем, будут подготовлены свыше 1 миллиона специалистов», – уверен Михаил Мишустин.

Во время обсуждения вопросов Дмитрий Азаров отметил, что регион готов к совместной работе по строительству наземной инфраструктуры для выполнения полетов беспилотных воздушных судов. Кроме того, в ходе совещания был затронут вопрос об установлении на территории Самарской области экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных воздушных судов. Напомним, принципиальное одобрение по установлению ЭПР было получено губернатором ранее на встрече с министром экономического развития Михаилом Решетниковым. Во время совещания Михаил Мишустин поручил Министерству экономического развития страны оперативно закончить все процедурные моменты и до конца недели представить проект соответствующего постановления в Правительство России.

«Состоялся содержательный обстоятельный диалог, в ходе которого процесс формирования и развития отрасли обсуждался буквально в деталях. Для Самарской области эта сфера имеет принципиальное значение. Наш регион сегодня – один из драйверов развития беспилотных авиационных систем в России. Мы создаем современный, высокотехнологичный кластер по разработке, проектированию и производству беспилотников, а также комплектующих к ним,– подчеркнул Губернатор. - Благодарен Председателю Правительства за внимание к установлению в регионе экспериментального правового режима для лётных испытаний. Поручение ускорить эту процедуру позволит приступить к работе быстрее».

Руководитель компании «Транспорт будущего» отметил, что в Самарской области по поручению Губернатора разработан четкий алгоритм, который открывает возможности для полета беспилотников даже в текущий особый период. «Всего в трех регионах страны действуют такие алгоритмы. В Самарской области они работают как система», – подчеркнул Юрий Козаренко.

Глава кабмина отметил важность привлечения молодежи в сферу беспилотной авиации и подчеркнул, что новые технологии придадут импульс структурной перестройке всей экономики, включая топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, машиностроение. «Появление таких высокотехнологичных отраслей необходимо для экономики и людей. Это позволит сформировать новые или усовершенствовать уже существующие сервисы, повысить, что самое важное, доступность целого ряда услуг», – заключил Михаил Мишустин.

Самарская область уже сегодня занимается вопросами подготовки кадров. В прошлом году создан единый областной Центр развития компетенций по направлению беспилотных авиационных систем. В эту работу вовлечены Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева, учреждения среднего профессионального образования региона, где есть наработки в сфере проектирования и конструирования летательных аппаратов и их составных частей. Образовательная структура нацелена на подготовку как специалистов в сфере беспилотной авиации – от обучения пилотированию и эксплуатации до вопросов проектирования, производства и ремонта БПЛА, - так и повышение квалификации преподавателей для этой сферы, разработкой учебно-методических пособий и программ. «Тем, кто определяется с профессией, рекомендую обратить внимание на отрасль беспилотных систем. Направление очень востребовано!»- отметил Губернатор.

Фото - пресс-служба Правительства Самарской области.