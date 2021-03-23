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Дмитрий Азаров поручил главе Самары разработать проект по строительству маневренного жилого фонда

23 марта 2021 13:57
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Дмитрий Азаров поручил главе Самары разработать проект по строительству маневренного жилого фонда

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с руководителями профильных министерств, ведомств и главами муниципалитетов, на котором обсуждались актуальные вопросы по реализации нацпроектов, переселению граждан из аварийного жилья и противопаводковые мероприятия.

Докладывая о ликвидации последствий обрушения стены жилого дома в Самаре на улице Галактионовской, глава города Елена Лапушкина отметила, что ранее дом был признан аварийным.

«Дом был признан аварийным летом 2020 года, – уточнила Елена Лапушкина.Людям предлагали временное размещение в маневренном фонде в Куйбышевском районе, но все отказались переезжать, так как привыкли жить в Ленинском районе».

Городские власти провели инвентаризацию маневренного жилищного фонда, чтобы подобрать варианты временного размещения, которые устроят жителей дома на Галактионовской. «Одну женщину уже разместили, остальные жители рассматривают предложенные варианты и готовят документы, – отметила глава Самары – Кроме того, всем жителям будет оказана материальная помощь».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что важно своевременно расселять аварийные дома, предоставляя людям достойную альтернативу. Он поручил городской администрации вновь встретиться со всеми жителями аварийных домов, понять позицию каждого из них относительно переезда в другое жилье. Кроме того, необходимо провести разъяснительную работу о том, что   проживать в аварийных домах – небезопасно.

Не менее важно – создать комфортные условия в маневренном фонде. Нередко люди не соглашаются выезжать из аварийных домов, потому что предлагаемое для проживания жилье недостаточно обустроено, не обеспечено транспортной и социальной инфраструктурой. Губернатор поставил задачу изучить потребность в маневренном фонде и разработать программу строительства нового жилья для временного размещения людей.

«Понятно, что потребность в маневренном фонде есть. Со стороны Правительства готовы помочь, откликнуться, делайте предварительные проектно-изыскательские работы, жду предложений», – подчеркнул Глава региона.

Также на совещании обсудили перспективы дальнейшего использования зданий по адресам улица Восьмая Радиальная,2А и Восьмая Радиальная,31. Напомним, что оба объекта находятся в муниципальной собственности, но вот уже ряд лет их арендует самарская гуманитарная академия. После того, как академия в прошлом году завершила образовательную деятельность, здания, хоть и продолжают находиться в аренде, по факту являются бесхозными: объекты не используются, не охраняются.

«Договор безвозмездного пользования еще не расторгнут, сейчас побуждаем академию в добровольном порядке расторгнуть с нами этот договор. Если представители учреждения не согласятся – пойдем в суд», – пояснила глава Самары.

Елена Лапушкина отметила, что в дальнейшем городская администрация планирует снести здания и использовать земельные участки под строительство детских садов.

«Здания 1932 и 1961 годов постройки, они не проходят нормативы для размещения детских садов, целесообразнее будет их снести и на этих участках построить детские сады, отвечающие всем современным требованиям.  Тем более, что потребность в садах в этом районе есть», – отметила глава города.

Дмитрий Азаров поручил ускорить работу по данным участкам, чтобы Правительство учитывало их как перспективные для строительства социальных объектов.

«Коллеги, заброшенные здания несут в себе потенциальную угрозу, вы это знаете. Примите решение, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Рассчитайте по нормативам, какие объекты можно построить на участках».

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