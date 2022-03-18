Дмитрий Азаров: “Планы по строительству метро в Самаре реализуем”

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Работы над новой станцией самарской подземки продолжатся в этом году несмотря ни на что, заверил губернатор Дмитрий Азаров во время прямого эфира в рамках проекта «ОбъясняемРФ».

Губернатор подчеркнул, что у региона есть определенный запас прочности для продолжения масштабных инфраструктурных проектов. В их числе и мостовой переход через Волгу, и самарский метрополитен, и другие крупные объекты.

- У нас есть определенный запас прочности, поэтому мы намереваемся все объекты, которые запланированы на текущий год, а их 49 только по национальным и федеральным проектам, исполнить, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Все. Непременно. Мы в этом году просто обязаны, в том числе для того, чтобы дать дополнительные импульсы экономике, и увеличивать дорожное строительство, и помогать жилищному строительству, и возводить все социальные объекты, которые запланированы. Мы не отказываемся от своих планов по строительству метро. Да, это в нынешних условиях будет непросто, но мы приложим все усилия. Ни от одного проекта и объекта мы на сегодняшний день не отказались.

Строительство новой станции стартовало в этом году в районе площади Куйбышева в Самаре. Открыть "Театральную" планируется в первом квартале 2024 года.