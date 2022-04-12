Для строительства станции метро "Театральная" необходимо расселить 278 квартир из 66 домов и 1 частный дом

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Стала известна схема, по которой у жителей Самары будут изымать недвижимость для строительства станции метро «Театральная». Это будет выкуп.

В зоне строительства метро находятся 105 объектов. Властям необходимо расселить 278 квартир из 66 домов и 1 частный дом.

— Из этих квартир 197 принадлежат гражданам на праве частной собственности. Их будут выкупать по рыночной цене. В 80 квартирах проживают граждане по договорам социального найма. Для них власти планируют приобрести новые квартиры взамен этих, — рассказали чиновники.

Еще 102 квартиры находятся в муниципальной собственности Самары. И еще 3 дома попадают под государственную программу по переселению из аварийного жилья, пишет 63.ру.

Между тем разработка проектной документации подготовительного этапа уже вышла на заключительную стадию. Этим занимается ООО «Волгатрансстрой-Проект».

ООО «Волгатрансстрой-Проект» входит в группу компаний «Волгатрансстрой». Председатель правления и генеральный директор — Вячеслав Сонин. ГК является родственным бизнесом для холдинга «Балтийская строительная компания», основателем и владельцем которого являлся Игорь Найвальт. В Самаре компания известна тем, что построила здание железнодорожного вокзала.

Конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами. К станции построят два перегонных тоннеля от Полевой до Вилоновской — под Самарской и Галактионовской, с притоннельными сооружениями (вентиляционной камерой, водоотливной установкой).

По мнению властей, «Театральная» не только значительно улучшит транспортную доступность центра города для жителей Безымянки, но и повысит привлекательность жилья на этой территории, позволит запустить масштабные программы комплексного развития. Результатом, по прогнозам правительства региона, станет снос сотен метров аварийного жилья и строительство трех миллионов квадратных метров современных домов и объектов социальной инфраструктуры в Советском, Промышленном и Кировском районах Самары.

Несмотря на то что документы еще находятся в стадии разработки, на площадке уже запустили буровую установку.

Ввод в эксплуатацию станции метро «Театральная» запланирован на 1-й квартал 2024 года. Это главное условие, которое необходимо соблюсти местным властям. Его выдвинули в правительстве во время одобрения кредита на грандиозную стройку.

Для строительства перекрыли участок улицы Галактионовской — от Вилоновской до Красноармейской. Трамвайные пути уже демонтировали, что спровоцировало транспортный коллапс.