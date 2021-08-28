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Детский сад на улице Подшипниковой, 27 примет воспитанников уже до конца года

28 августа 2021 20:34
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В саду создадут три разновозрастных группы и две специализированные.

В субботу, 28 августа, в Самарской области работает Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном он оценил ход строительства нового детского сада в Самаре на улице Подшипниковой, д. 27, который возводится по нацпроекту «Демография». 

За три с половиной года в регионе введено 40 детских садов, еще десять планируется открыть до конца года. В общей сложности это позволит создать 14 тысяч новых мест для дошколят, в том числе для детей до трех лет. Дополнительные места появляются не только в муниципальных и государственных учреждениях, но и в частных детских садах, которые получают для этого субсидии из федерального и регионального бюджетов.

«Детский сад на улице Подшипниковой в одном из самых густонаселенных районов областного центра примет 112 воспитанников, в том числе 21 ребенка до трех лет уже до конца года. В саду также создадут три разновозрастных группы и две специализированные – для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра», – доложила глава Самары Елена Лапушкина. 

Полностью проблему с местами это не решит, но в данном микрорайоне ситуация исправится. В целом, актуальная очередь в детские сады региона составляет полторы тысячи человек, в первую очередь это касается Самары.

Дмитрий Азаров обратил внимание Сергея Кравцова, что новый сад строится на месте бывшего ведомственного дошкольного учреждения Министерства обороны, который был заброшен и наполовину затоплен. После передачи земли от Минобороны муниципалитету, старое здание снесли и на его месте начали строительство нового.

«Такая практика для крупных городов, густонаселенных районов крайне важна. Понятно, нет проблем на окраине построить, а нам надо проблему решать там, где уже много людей живет», – отметил Дмитрий Азаров и добавил, что такой подход можно использовать и при возведении школ.

Еще один вариант решения проблемы – возвращение в систему дошкольного образования зданий, которые ранее занимали, в том числе чиновничьи структуры. Таким образом вторую жизнь получил детский сад на пр. Карла Маркса: его открытие сняло чувствительную проблему в этой части Промышленного района.

В регионе проблема также решается путем создания образовательных центров, которые включают в себя школьное и дошкольное образование. Такой опыт применен при строительстве общеобразовательного центра в Красноглинском районе, где у дошколят есть отдельный вход.

«Если проекты будут еще предусматривать и возможность варьировать начальную школу и дошкольное образование, это придаст гибкость системе и, конечно, эффективность капитальных расходов повысится. Мы над такими проектами тоже работаем», – обратил внимание Министра Дмитрий Азаров.

«Важен такой опыт, в некоторых регионах он уже реализуется», – отметил Сергей Кравцов.

 

Фото:    СОВА

 

Теги: детский сад улица Подшипниковая

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