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Более 4,5 млрд рублей получит Самарская область на строительство и ремонт дорог

27 февраля 2021 10:50
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Более 4,5 млрд рублей получит Самарская область на строительство и ремонт дорог

Решение о выделении Самарской области дополнительных средств на развитие дорожной сети принято на заседании Правительства РФ. Речь идёт о беспрецедентной сумме – в общей сложности область дополнительно получит более 4,5 млрд рублей.

Напомним, ранее договорённость о выделении средств была достигнута по результатам встречи Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Министром транспорта России Виталием Савельевым. Во время очередной рабочей поездки в Москву руководителю региона удалось отстоять интересы губернии на федеральном уровне и заручиться поддержкой министра.

Кроме того, выделение дополнительных средств стало возможным благодаря успешной и качественной реализации в Самарской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, регион по итогам прошлого года занял второе место в стране, сообщает пресс-служба облправительства.

Выделенные средства необходимы для опережающей реализации важнейших для региона инфраструктурных проектов. Большая часть средств – 3 миллиарда 750 миллионов рублей – будет направлена на строительство капиталоемких объектов в городских агломерациях. Среди них – строительство второго этапа мостового перехода через реку Самара, реконструкция дороги «Тольятти – Ягодное». Также эти средства позволят раньше срока, уже в этом году, завершить строительство нового моста через реку Сок. Еще почти 842 миллиона рублей выделено на ремонт региональных, межмуниципальных и городских дорог.

«Планы на 2021 год у нас серьёзные. И здесь очень важно, что в этой непростой ситуации мы сохраняем темпы. 304 км дорог мы предполагаем ввести в эксплуатацию после ремонта и реконструкции. Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали», – подчеркнул Глава региона.

Напомним, ранее выделение средств было одобрено комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Интересы Самарского региона на федеральном уровне также защищает первый заместитель бюджетного комитета Госдумы, член Комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований, депутат Госдумы Леонид Симановский.

«Развитие дорожной сети в регионах – одна из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ. Самарская область успешно исполняет национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выделенные парламентской Комиссией вместе с Правительством дополнительные средства на 2021 год помогут Самарской области обеспечить выполнение всех планов строительства важных дорожных объектов», – отметил он.

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Комментарии

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