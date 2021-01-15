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За три недели желающих вакцинироваться от коронавируса стало на четверть больше

15 января 2021 09:44
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За три недели желающих вакцинироваться от коронавируса стало на четверть больше

Уже 4 из 10 россиян однозначно и скорее готовы сделать прививку от COVID-19 в ближайшее время. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, не делавших прививку от коронавируса.

Однозначно готовы к вакцинации от коронавируса 16% россиян, еще 24% скорее готовы. Каждый пятый (20%) скорее не хочет. 40% однозначно против вакцинации. Противники прививок от COVID-19 говорят о недоверии к вакцине, нехватке информации о результатах испытаний, противопоказаниях и побочных эффектах. Часть опрошенных ждет, когда в гражданский оборот поступят другие варианты вакцин, как отечественных, так и иностранных производителей. Не хотят прививаться граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями. Переболевшие коронавирусом не понимают, насколько хватит их иммунитета и насколько целесообразно вакцинироваться им.

Мужчин, однозначно и скорее готовых к вакцинации, больше, чем женщин: 48 и 30% соответственно. Россияне старше 45 лет соглашаются привиться чаще молодых респондентов (46%).

В конце декабря россиян, однозначно и скорее готовых к вакцинации, было 32%.

Опрос желающих вакцинироваться показал, что при наличии возможности выбора, московский препарат «Спутник V» предпочло бы в 2 раза больше граждан, чем новосибирский «ЭпиВакКорона»: 21 и 10% респондентов. 29% опрошенных не важен препарат. Причем представители сильного пола чаще женщин утверждают, что им все равно, какой из двух зарегистрированных вакцин прививаться: 32 и 24% соответственно.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 378
Время проведения: 13—14 января 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, не делавшее прививку от коронавируса
Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Pixabay.com

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