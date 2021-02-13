В Самарской области привито от коронавируса больше 57 тысяч человек

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Полный цикл вакцинации прошли почти 10 тысяч человек, сообщили 12 февраля в министерстве здравоохранения региона.



Вчера на уполномоченный государственный склад поступила очередная партия вакцины «ГамКовидВак» — 23300 доз, которая незамедлительно будет распределена по медицинским учреждениям области.



«СО» ОНЛАЙН напоминает, что вакцинация от коронавирусной инфекции проводится добровольно и бесплатно.



В первую очередь прививают людей из групп риска — медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями, старшее поколение. Также вакцинация показана людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

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