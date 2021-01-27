В Самарской области от коронавируса вакцинировано уже более 16 тысяч человек

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Из них завершили вакцинацию — получили обе инъекции вакцины — более 4 тысяч. Соответствующую информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.



В настоящее время в медицинские организации Самарской области отгружено более 22 000 доз вакцины, в ближайшее время ожидается крупная поставка вакцины в регион: с 1 по 8 февраля — 51 100 доз, с 8 до 28 февраля — ещё 79 200 доз препарата.



Как сообщила 25 января газета «Самарское обозрение», для достижения коллективного иммунитета должны быть привиты (или переболеть COVID-19) около 60 % взрослого населения области — от 1,5 до 1,6 миллионов человек, пишет СО ОНЛАЙН.

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