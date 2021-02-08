В Самарский регион поступило более 20000 доз вакцины ГамКовидВак

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В понедельник, 8 февраля, на уполномоченный государственный склад поступила очередная партия вакцины «ГамКовидВак» для профилактики новой коронавирусной инфекции – 20160 доз. Уже завтра вакцина будет доставлена в медицинские организации Самарской области.

Таким образом, всего в регион поставлено более 70 000 доз вакцины, привито более 43 000 человек, из них завершили вакцинацию свыше 6500 человек.

В первую очередь прививают людей из групп риска – медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями, старшее поколение. Также вакцинация показана людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Напомним, на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что при распределении партий вакцины необходимо обязательно учитывать и тех, кто сам проявляет инициативу. «Граждане, которые думают о своем здоровье и о здоровье окружающих, должны получить вакцину в приоритетном порядке. Даю вам такое поручение, – заключил Глава региона. – Все, кто записался добровольно и еще не привился, – должны получить вакцину. Люди, которые проявляют ответственную позицию, должны видеть, что им предоставляют такую возможность. Это крайне важно».

Вакцинация производится по предварительной записи. При поступлении препарата медицинские организации актуализируют расписание на вакцинацию.

Дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно на портале Госуслуг. Для заявки необходимо выбрать услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19» (баннер на главной странице), раздел «Записаться в лист ожидания».

Даже при отсутствии электронного расписания граждане могут оставить заявку на вакцинацию, и как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: Pixabay.com