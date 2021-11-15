В Самаре объяснили высокие цифры заболеваемости коронавирусом

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Стали известны причины большого количества подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Самарской области. Оказалось, они кроются в широком охвате ПЦР-тестами.

Во время прямого эфира ЦУР63 глава регионального Минздрава Армен Бенян заявил:

- Я объясню противоречие, которое возникает при оценке ситуации. Самым основным фактом является уменьшение общего количества новых пациентов, которые появляются в нашем поле зрения. Как правило, это люди с ОРВИ, у которых мы подозреваем коронавирус и, безусловно, всех должны тестировать на него. Сейчас мы живем в век пандемии. Надеяться, что это просто ОРВИ, и не предпринимать ничего – опрометчиво. Нужен самый настороженный подход. Мы тестируем всех.

Руководитель ведомства добавил, что также отмечается увеличение процента положительных случаев в тестируемом контингенте – качество самой диагностики улучшилось, собщает Сова.инфо.