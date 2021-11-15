Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый туристический объект возник в Самаре в конце октября 2021 года и занимает порядка 1 000 квадратных метров.
Стена Самарской ГРЭС войдет в программу пешеходной экскурсии по городскому стрит-арту
Александра Анащенко отметили за значимый вклад в развитие территорий Поволжья, поддержку бизнеса и общества в период пандемии.
Председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
АВТОВАЗ вернулся к работе 15 ноября
АВТОВАЗ вернулся к работе 15 ноября
94% жителей Самарской области продолжали работать в нерабочие дни
94% жителей Самарской области продолжали работать в нерабочие дни
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
МКС успешно разминулась с космическим мусором
МКС успешно разминулась с космическим мусором
Самарский католический костел стал федеральным памятником культуры
Самарский католический костел стал федеральным памятником культуры
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.81
0.61
EUR 82.22
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре объяснили высокие цифры заболеваемости коронавирусом

15 ноября 2021 12:53
220
В Самаре объяснили высокие цифры заболеваемости коронавирусом

Стали известны причины большого количества подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Самарской области. Оказалось, они кроются в широком охвате ПЦР-тестами.

Во время прямого эфира ЦУР63 глава регионального Минздрава Армен Бенян заявил:

- Я объясню противоречие, которое возникает при оценке ситуации. Самым основным фактом является уменьшение общего количества новых пациентов, которые появляются в нашем поле зрения. Как правило, это люди с ОРВИ, у которых мы подозреваем коронавирус и, безусловно, всех должны тестировать на него. Сейчас мы живем в век пандемии. Надеяться, что это просто ОРВИ, и не предпринимать ничего – опрометчиво. Нужен самый настороженный подход. Мы тестируем всех.

Руководитель ведомства добавил, что также отмечается увеличение процента положительных случаев в тестируемом контингенте – качество самой диагностики улучшилось, собщает Сова.инфо.

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Роспотребнадзор изменил правила проведения массовых мероприятий
15 ноября 2021, 12:58
Роспотребнадзор изменил правила проведения массовых мероприятий
Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой вступило в силу 15 ноября. В стране
124
Негативных последствий от неоднократной ревакцинации от коронавирусной инфекции выявлено не было
15 ноября 2021, 12:36
Негативных последствий от неоднократной ревакцинации от коронавирусной инфекции выявлено не было
Об этом сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
156
в Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
15 ноября 2021, 11:10
В Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
Напомним, анонс акции в ходе общения с гражданами в прямом эфире дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
497
В центре внимания
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 ноября 2021  13:38
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
83
в Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
15 ноября 2021  11:10
В Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
535
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции
15 ноября 2021  10:22
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции "Народное признание"
261
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 ноября 2021  13:33
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
685
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
14 ноября 2021  12:08
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
688
Весь список