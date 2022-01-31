В регионе стартовала кампания по добровольной вакцинации подростков

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В Самарской области стартовала кампания по добровольной вакцинации подростков.

Именно они, говорят медики, сейчас наиболее уязвимы перед новым штаммом "омикрон". Прививают юных жителей в возрасте от 12 до 17 лет.

Главный внештатный педиатр Минздрава области по Самаре, заместитель главврача городской клинической поликлиники № 15 Светлана Пыркова отмечает:

«Вакцинация детей от коронавирусной инфекции не менее важна, чем у взрослых, потому что большое количество детей болели и болеют COVID-19. Иммунизация важна не только для того, чтобы защитить детей, но и с точки зрения формирования коллективного иммунитета, потому что как родители заражаются от детей, так и дети заражаются от родителей».

Фото: оперштаб СО