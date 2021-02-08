Усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Самары

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В состав межведомственных бригад, следящих за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Самары, теперь входят и общественники. При этом рейды, организующиеся ежедневно, стали проводить чаще – их количество увеличено не только в утренние и вечерние часы пик, но и в течение всего дня.

«На прошлой неделе оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, анализируя ситуацию с заболеваемостью, отметил, что пока она остается сложной. Поэтому поручено усилить меры, в том числе, для снижения рисков инфицирования в городском пассажирском транспорте. Для профилактики и контроля решили по возможности задействовать представителей нашего Общественного совета. Задача – не наказать как можно больше людей, которые не носят маску, а сформировать еще более сознательное и ответственное отношение пассажиров к этим вынужденным требованиям. И любая помощь в контрольно-профилактической работе нам нужна, мы всегда приветствуем участие общественников. Также на постоянной основе нам уже несколько месяцев оказывают содействие полицейские, дежурные штаба Добровольной народной дружины», - рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Для объективности проверок, как правило, даже персонал предприятий-перевозчиков не предупреждают, в каких именно локациях и подвижном составе каких маршрутов запланирован контроль в те или иные дни и часы. В зоне внимания контрольно-ревизионных бригад – транспортные развязки во всех районах Самары. Так, сегодня утром стартовой точкой рейдов стала улица Красноармейская, по которой проложены маршруты всех видов городского общественного транспорта, а также частных перевозчиков (маршрутных такси).

«Важно помочь донести общественности необходимость использования средств защиты в пандемию. Пассажиропоток сейчас серьезный, контактов в транспорте не избежать, так что людям важно и самим не заразиться, и других не инфицировать. Помимо этого, со всеми предприятиями и компаниями, входящими в Ассоциацию перевозчиков «Волгаавтотранс», мы постоянно проводим работу в части соблюдения пассажирами и персоналом правил индивидуальной гигиены, - пояснил председатель Совета депутатов Советского внутригородского района г. о. Самара, заместитель директора Ассоциации перевозчиков «Волгаавтотранс» Пётр Барсуков. - На линии сначала с нарушителями идет именно профилактическая беседа. И только если люди отказываются надевать маску, их приходится высаживать. Сейчас на улице очень морозно - надеюсь, что маски с собой граждане возят, чтобы не пришлось никого задерживать в пути».

Напомним, что результаты всех рейдов документируются. С начала сентября прошлого года 1521 пассажир по своей вине не смог продолжить поездку в наземном транспорте, а к турникетам метро не допущен 10501 человек. С октября, когда к рейдовым бригадам присоединились сотрудники полиции, по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ составлено 196 протоколов, по которым в дальнейшем решение принимается в судах. Максимально штрафные санкции составляют 30 тысяч рублей, а в случае рецидива – 50 тысяч рублей, но пока фактов повторной фиксации нарушения среди «антимасочников» не имеется.

«Надеть маску нужно прежде, чем оплатить проезд, а еще правильнее - перед входом в салон. Нарушителям кондукторы не должны продавать билеты – соответствующие инструктажи с личным составом проведены. О том, что контрольные меры усилены, тоже все осведомлены. Нередко пассажиры делятся своими новыми масками с теми, кто их забыл взять в дорогу. Если такой возможности нет или кондуктор слышит категоричный отказ использовать средство защиты органов дыхания, транспортной средство останавливается. Движение по маршруту не будет продолжено до тех пор, пока в салоне нарушитель. Это принципиальная позиция и руководства нашего предприятия. Мы хотим, чтобы все попутчики, включая наших сотрудников на линии, были здоровы», - подчеркнула пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

«Если раньше пассажиры часто ругались, когда слышали требование надеть маску или покинуть подвижной состав, то сейчас большинство уже привыкли и нормально реагируют – сразу надевают. Нередко обхожусь вообще без напоминаний. Конфликтных ситуаций в последнее время не было. Я и сама всю смену в маске, передышка только во время обеденного перерыва», - отметила кондуктор автобуса маршрута № 34 Любовь Дубинина.

Представители транспортной сферы считают, что системная, четко выстроенная работа должна продолжаться до тех пор, пока в Самаре и регионе в целом действует режим повышенной готовности, сообщает горадминистрация.

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