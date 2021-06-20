У нескольких детей в "Артеке" выявлена коронавирусная инфекция

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Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких детей, находящихся на отдыхе в Международном детском центре "Артек" в Крыму. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский, передает ТАСС.

"В "Артеке", к сожалению, выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией <…> Небольшое количество детей. Всем оказана соответствующая помощь. Все дети в хорошем состоянии, нет тяжелых, пневмонии пока не выявлено, небольшие признаки заболевания по типу ОРВИ", - сказал замминистра.

Принято решение поместить контактных в обсерватор. "Если все отрицательно, все будут возвращены либо в "Артек", либо домой", - отметил представитель Минздрава.

"Очень быстро отреагировали, Роспотребнадзор держит на контроле. Обследовали все помещения, проводится дезобработка силами сотрудников лагеря, пока все нормально", - сказал заместитель министра. Он отметил, что в случае если коронавирус не получит дальнейшего распространения, "Артек" продолжит принимать детей.

Фото из открытых источников