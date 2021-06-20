Я нашел ошибку
Главные новости:
Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей.
Троица: в чем суть праздника и о его главных традициях
Их доставили на лечение в детскую инфекционную больницу Симферополя.
У нескольких детей в "Артеке" выявлена коронавирусная инфекция
Спасибо, что спасаете жизни! - массовая кампания благодарности медработникам региона проходит в Самарской области
Спасибо, что спасаете жизни! - массовая кампания благодарности медработникам региона проходит в Самарской области
В Самаре планируют отремонтировать 10 улиц
В Самаре планируют отремонтировать 10 улиц
Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом
Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом
Путин проведет очную прямую линию 30 июня
Путин проведет очную прямую линию 30 июня
В Москве фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе среди вакцинированных
В Москве фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе среди вакцинированных
В Самаре водитель врезался в бордюрный камень, а потом в вагоны
В Самаре водитель врезался в бордюрный камень, а потом в вагоны
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.22
-0.28
EUR 85.99
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

У нескольких детей в "Артеке" выявлена коронавирусная инфекция

20 июня 2021 14:15
95
Их доставили на лечение в детскую инфекционную больницу Симферополя.

Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких детей, находящихся на отдыхе в Международном детском центре "Артек" в Крыму. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский, передает ТАСС.

"В "Артеке", к сожалению, выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией <…> Небольшое количество детей. Всем оказана соответствующая помощь. Все дети в хорошем состоянии, нет тяжелых, пневмонии пока не выявлено, небольшие признаки заболевания по типу ОРВИ", - сказал замминистра.

Принято решение поместить контактных в обсерватор. "Если все отрицательно, все будут возвращены либо в "Артек", либо домой", - отметил представитель Минздрава.

"Очень быстро отреагировали, Роспотребнадзор держит на контроле. Обследовали все помещения, проводится дезобработка силами сотрудников лагеря, пока все нормально", - сказал заместитель министра. Он отметил, что в случае если коронавирус не получит дальнейшего распространения, "Артек" продолжит принимать детей. 

 

Фото из открытых источников

 

Теги: Артек дети коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Москве фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе среди вакцинированных
20 июня 2021, 11:40
В Москве фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе среди вакцинированных
Это связано с индийским штаммом, заявил мэр Сергей Собянин Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
176
19 заболевших в Самаре.
19 июня 2021, 15:14
В регионе выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции
19 заболевших в Самаре. Здравоохранение
517
Свыше 16 млн россиян полностью привиты от коронавируса
19 июня 2021, 12:19
Свыше 16 млн россиян полностью привиты от коронавируса
Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
413
В центре внимания
В программе - спартакиада медработников и образовательные мастер-классы для руководителей и молодых учёных, а также вечерняя концертная программа. 
20 июня 2021  15:18
Для сотрудников медицинских учреждений региона организовано праздничное мероприятие
6
Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом
20 июня 2021  12:30
Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом
296
Список кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента огласили на Съезде партии.
19 июня 2021  21:44
Дмитрий Азаров возглавил территориальную группу Самарской области на выборах в Государственную Думу
526
В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину
19 июня 2021  13:28
В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину
544
ВолгаФест-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
19 июня 2021  10:49
«ВолгаФест»-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
729
Весь список