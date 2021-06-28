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Центр имени Гамалеи сможет изменять вакцины от коронавируса в течение недели, если будет зарегистрирована векторная технология.

Это может потребоваться при кардинальном изменении одной из составляющих вируса, заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия". Помимо этого, он отметил, что антитела у вакцинированных "Спутником V" активнее борются с вирусом, чем у переболевших.

По словам учёного, клетки памяти могут защитить организм от ковида, однако антитела эффективнее против новых штаммов.

Ранее Гинцбург сообщал, что специалисты Центра им. Гамалеи разработали технологию, которая позволит быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов COVID-19, передает Радио Маяк.