Транспортные предприятия Самары не снижают темпы и объемы работ по санитарному содержанию подвижного состава

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«Омикрон» добрался до Самары: для минимизации рисков заражения необходимые работы, в том числе в общественном транспорте, проводятся в режиме усиления



Транспортные предприятия не снижают темпы и объемы работ по санитарному содержанию подвижного состава.



В прошлом году в одном из ангаров было смонтировано новое автоматическое оборудование для повышения эффективности наружной очистки. Внутри автобусов также тщательно наводят порядок: круглосуточно трудятся 5 мобильных бригад, сформированных из персонала ремонтной зоны, прошедшего обучение.



В межрейсовое время, когда автобусы находятся на разворотных площадках и ожидают времени следующего выхода на линию, кондуктор и водитель занимаются протиркой контактных поверхностей. Для этого в связи с усилением ежемесячно расходуется порядка 60 литров перекиси водорода. Кроме того, мы тратим около 40 килограммов «Хлорамина Б», который используется в ходе основных работ по дезинфекции.