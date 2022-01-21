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Лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19 — Севастополь, Петербург и Карелия.
Татьяна Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19
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Татьяна Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19

21 января 2022 17:03
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Лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19 — Севастополь, Петербург и Карелия.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19, где этот показатель превышает 80 процентов, передает РИА Новости.

"Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%)", — сообщила она. Ее слова привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным, близки к достижению отметки в 80 процентов Мурманская область (79,1), Липецкая область (78,6), Республика Тыва (78,3), Пензенская (77,8), Орловская (76,5), Калининградская (75,5) и Московская (75,8) области.

Также уровень коллективного иммунитета в 72% и выше показывают Республика Хакасия, Забайкальский край, Самарская, Тюменская, Белгородская, Архангельская, Новгородская и Псковская области.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Доступны препараты "Спутник V", его однокомпонентная версия "Лайт", "ЭпиВакКорона" и"КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Регистрационные процедуры и исследования проходят еще несколько вакцин.

 

Фото:   pixabay

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