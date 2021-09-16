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"Спутник V" эффективнее против дельта-штамма коронавируса, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm

16 сентября 2021 22:45
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Ученые доказали высокую эффективность "Спутника V" против дельта-штамма.

Российская вакцина "Спутник V" эффективнее против дельта-штамма коронавируса, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm, пишет газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы, передает РИА Новости.

Ученые проанализировали 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".

"Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)", — сказано в материале.

Как подчеркивал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

 

Фото:   РИА Новости / Виталий Белоусов

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