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Российская вакцина "Спутник V" эффективнее против дельта-штамма коронавируса, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm, пишет газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы, передает РИА Новости.

Ученые проанализировали 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".

"Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)", — сказано в материале.

Как подчеркивал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов