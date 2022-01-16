Самарский аэропорт Курумоч получил максимальный рейтинг 5 звезд по итогам аудита ковид-безопасности

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В числе первых в России аэропорт Курумоч получил максимальный рейтинг 5 звезд по итогам аудита ковид-безопасности, проведенного экспертами авторитетной международной рейтинговой организации Skytrax (базируется в Великобритании).



В рамках аудита проверяется соблюдение свыше 175 протоколов безопасности, введенных аэропортами во время пандемии коронавируса. Эксперты оценивают выполнение аэропортом мер по охране здоровья, гигиены и безопасности пассажиров и персонала: визуальное и звуковое информирование, наличие разметки социального дистанцирования, бесконтактная термометрия, возможность приобретения средств индивидуальной защиты, наличие бесконтактных технологий обслуживания. Особое внимание уделяется использованию средств индивидуальной защиты персоналом и посетителями аэропорта, чистоте всех функциональных зон и наличию пунктов тестирования на коронавирус.



По итогам аудита Skytrax выносит решение о том, насколько эффективно и последовательно реализуются меры профилактики коронавируса в конкретном авиаузле. Рейтинг 5 звезд свидетельствует о высочайшем уровне чистоты в аэропортах и четком соблюдении всех процедур при обслуживании пассажиров.