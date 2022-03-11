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Подтверждено за сутки 1438 случаев COVID-19 в Самарской области

11 марта 2022 13:30
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Подтверждено за сутки 1438 случаев COVID-19 в Самарской области

На 11.03.2022 в Самарском регионе за сутки госпитализировано 198 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8515, нарастающим итогом 6000843.
Подтверждено за сутки 1438 случаев COVID-19:
- 385 в г. Самара
- 230 в г. Тольятти
- 100 в Кинельском районе
- 85 в г. Жигулевск
- 46 в г. Сызрань
- 45 в г. Новокуйбышевск
- 44 в Волжском районе
- 42 в г. Кинель
- 41 в Красноармейском районе
- 39 в г. Похвистнево
- 36 в Красноярском районе
- 36 в Большеглушицком районе
- 33 в Кинель-Черкасском районе
- 30 в Сергиевском районе
- 29 в Похвистневском районе
- 29 в г. Чапаевск
- 27 в Нефтегорском районе
- 24 в Шигонском районе
- 23 в Борском районе
- 18 в Безенчукском районе
- 16 в Пестравском районе
- 16 в г. Октябрьск
- 15 в Хворостянском районе
- 15 в Клявлинском районе
- 10 в Шенталинском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 8 в Приволжском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
1325 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 113 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 359549 случаев коронавируса.
Скончались 7268 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.

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