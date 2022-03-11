Подтверждено за сутки 1438 случаев COVID-19 в Самарской области

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На 11.03.2022 в Самарском регионе за сутки госпитализировано 198 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8515, нарастающим итогом 6000843.

Подтверждено за сутки 1438 случаев COVID-19:

- 385 в г. Самара

- 230 в г. Тольятти

- 100 в Кинельском районе

- 85 в г. Жигулевск

- 46 в г. Сызрань

- 45 в г. Новокуйбышевск

- 44 в Волжском районе

- 42 в г. Кинель

- 41 в Красноармейском районе

- 39 в г. Похвистнево

- 36 в Красноярском районе

- 36 в Большеглушицком районе

- 33 в Кинель-Черкасском районе

- 30 в Сергиевском районе

- 29 в Похвистневском районе

- 29 в г. Чапаевск

- 27 в Нефтегорском районе

- 24 в Шигонском районе

- 23 в Борском районе

- 18 в Безенчукском районе

- 16 в Пестравском районе

- 16 в г. Октябрьск

- 15 в Хворостянском районе

- 15 в Клявлинском районе

- 10 в Шенталинском районе

- 8 в Алексеевском районе

- 8 в Приволжском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

1325 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 113 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 359549 случаев коронавируса.

Скончались 7268 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.