Пациент первого ковидного госпиталя Самары: "Я бесконечно благодарен медикам за колоссальную работу"

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Медицинские работники Самарской городской больницы №6 встретились сегодня с одним из первых пациентов инфекционного отделения, который поступил в больницу с новой коронавирусной инфекцией. Ковидный госпиталь для взрослых на базе больницы открылся в марте прошлого года.

«Наша больница первая в Самаре год назад стала принимать первых пациентов с подозрением на COVID-19, - рассказывает заведующая инфекционным отделением больницы Елена Кунцевич. - В основном это были молодые трудоспособные люди, болели они относительно не тяжело. Потом стали поступать более тяжелые пациенты. Это был очень сложный период. Год мы отработали в непривычных даже для нас, инфекционистов, условиях. Работали и работаем в средствах индивидуальной защиты, в противочумных костюмах. Болезнь была новая для нас. Это сейчас мы владеем опытом обследования и лечения пациентов, а тогда приходилось буквально на ходу осваивать методики лечения, рекомендации».

Среди первых пациентов отделения был Денис Истринь. Вспоминает, когда у него поднялась температура, подумал, что это воспаление легких. Жена отвезла его в больницу.

«До этого я был за границей, - говорит Денис Николаевич, - но с того времени прошло уже три недели, и я не думал, что мог там подхватить коронавирус, хотя разговоры про инфекцию уже ходили. В больнице взяли тест. А потом ко мне пришли врачи, одетые в защитные костюмы, и рассказали, что у меня подозрение на ковид. В реанимации я пробыл около 10 дней. Меня усиленно лечили. Капельницы, уколы в живот, таблетки. Я стал чувствовать себя лучше, температура спала. В больнице я находился около двух недель. Но и после выписки я чувствовал слабость, недомогание, очень быстро уставал. В течение месяца я старался восстановиться, я достаточно спортивный человек, понимал, что надо двигаться, ездил на велосипеде, старался сам по возможности заниматься физкультурой, и где-то через месяц практически восстановился. Я бесконечно благодарен медикам за колоссальную работу, которую они вели и ведут в инфекционных госпиталях. Я видел, как они стараются облегчить состояние каждого пациента, как борются за жизни больных, - это настоящий подвиг и они наши новые герои».

«Морально было очень тяжело, - отмечает врач-инфекционист Евгения Леонтьевская. - Нелегко приходилось и пациентам, они не знали, что их ждет. С больными приходилось работать и в качестве психологов, объяснять все доступным языком, к чему могут привести изменения их состояния, что они означают, для чего нужны процедуры, зачем мы всех укладываем на живот, словом, успокаивали всех. Но мы справились вместе. Наша задача – и дальше оказывать всем, кто нуждается, своевременную медицинскую мощь», передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства