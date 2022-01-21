Не допуская распространения COVID-19: в Самаре не прекращается мониторинг амбулаторных больных 

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С приближением новой волны пандемии в Самаре в усиленном режиме продолжаются профилактические мероприятия, направленные на минимизацию риска заражения населения коронавирусной инфекцией. В этой части во внутригородских районах реализуется мониторинг амбулаторных больных, а также контактных с ними лиц на предмет соблюдения самоизоляции.



Граждане с положительным результатом анализа COVID-19, проходящие лечение в домашних условиях, не должны покидать места проживания до получения результатов тестов, подтверждающих отсутствие заболевания.



Сейчас в Железнодорожном районе под наблюдением находятся 862 человека. Из них с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 104 человека. Остальные находятся в контакте с инфицированными или проживают с ними.



В 2021 году в Железнодорожном районе выявлено 30 нарушителей самоизоляции, материалы по ним направлены в полицию.

К тем, кто не соблюдает самоизоляцию, применяются меры административного воздействия. В соответствии с п. 2 ст. 6.3 КоАП РФ штраф для граждан составляет от 15 000 до 40 000 рублей.

Фото: администрация Самары