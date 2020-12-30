Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

30 декабря в регионе подтверждены 305 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 82 в г. Самара
- 103 в г. Тольятти
- 45 в г. Отрадный
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в Волжском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в Пестравском районе
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Богатовском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Нефтегорском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Борском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в Кинельском районе
269 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 31097 случаев коронавируса.
Скончались 592 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщина 49 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, почек;
мужчины 51, 71, 76 лет, женщина 71 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания;
мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 56 лет, женщины 64, 67, 89 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
женщина 56 лет, страдавшая заболеваниями органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 18,54, по стране - 38,65.
Коэффициент летальности в области - 1,9, в стране - 1,8.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7601, нарастающим итогом 1452861, передает пресс-служба оперштаба СО.
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