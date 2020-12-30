Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

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30 декабря в регионе подтверждены 305 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 82 в г. Самара

- 103 в г. Тольятти

- 45 в г. Отрадный

- 14 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в Волжском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в Пестравском районе

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Богатовском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Борском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в Кинельском районе



269 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 31097 случаев коронавируса.



Скончались 592 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщина 49 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, почек;

мужчины 51, 71, 76 лет, женщина 71 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания;

мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 56 лет, женщины 64, 67, 89 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

женщина 56 лет, страдавшая заболеваниями органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 18,54, по стране - 38,65.

Коэффициент летальности в области - 1,9, в стране - 1,8.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7601, нарастающим итогом 1452861, передает пресс-служба оперштаба СО.