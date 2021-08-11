Названы особенности нового штамма коронавируса

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал об характерности нового йота-штамма коронавируса. Исследование опубликовано на сайте medRxiv.

«Более патогенные штаммы по эволюции вирусной не вытесняют штаммы, которые лучше передаются. В любом случае вирус будет мутировать, периодически будут появляться линии, которые будут более патогенны и более летальны, это однозначно», – отметил врач.

По словам Евгения Тимакова, выживать будут те линии, которые легче передаются исчитаются более заразными. Он подчеркнул, что необходимо провести исследования нового штамма и выяснить, какой заразностью он обладает. . После этого станет понятно, способен ли он вытеснить штамм дельта или нет.

«По факту ни одной инфекции не выгодно убивать человека, вирус живёт в организме человека, во внешней среде ему не выжить», – заключил Тимаков.

Ранее ученые Департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета рассказали о штамме коронавируса, который может повысить летальность при заражении. По информации исследователей, скорость передачи вируса была на 15–25 % выше, чем у ранее образовавшихся штаммов. Более того, «Йота» мог преодолевать иммунитет у 0–10 % ранее перенесших инфекцию пациентов, пишет ФедералПресс.

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