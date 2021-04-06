Лучше не спешить вакцинироваться тем, кто уже переболел COVID-19

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Торопиться вакцинироваться тем, кто уже переболел COVID-19, не стоит. В течение шести-семи месяцев у переболевшего в большинстве случаев уже есть естественный иммунитет, и такой защиты вполне достаточно. Об этом заявил РИА Новости врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Спустя примерно 10 месяцев привиться все-таки нужно, уверен врач. Необходимо усилить специфическую защиту от вируса. Иммунолог не исключил, что для этого потребуется не две, а лишь одна доза препарата.

Исследования в этом направлении еще только ведутся, и пока не разработано ни одной схемы вакцинации тех, кто уже перенес заболевание, отметил Крючков.

Еще один совет иммунолога – проверяться на наличие антител от коронавируса не раньше, чем через месяц после перенесённого заболевания. А для тех, кто не болел, а вакцинировался, этот интервал должен составлять полгода.

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