Круглосуточный пункт вакцинации Самарской горбольницы № 4 перемещен в здание поликлиники - улица Челюскинцев, 1

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Обращаем внимание, что круглосуточный пункт вакцинации Самарской городской больницы № 4 перемещен в здание поликлиники по адресу: улица Челюскинцев, 1, кабинет 112, телефон 975-30-70.



В поликлиническом отделении по адресу улица Мичурина, 125 в настоящее время работает новое подразделение для оказания помощи пациентам с ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. В этом подразделении ведется прием только жителей, прикрепленных к поликлинике.



Специалисты напоминают, что при появлении признаков ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать медработников по телефонам поликлиники - 312-55-13, 312-55-53, 312-48-90.



Пациенты с хроническими заболеваниями неинфекционного профиля для диспансерного наблюдения при необходимости смогут обращаться в другое подразделение больницы по адресу улица Челюскинцев, 1 (телефоны 975-31-04, 975-31-02) и по адресу Карла Маркса 167 (телефоны 312-48-99, 312-48-96, 312-48-95). Диагностические исследования будут проводиться по адресу Карла Маркса 169 (Центр-здоровья, телефон 312-50-51). Это позволит разделить потоки здоровых и болеющих, сосредоточив их в разных зданиях.

Фото: оперштаб СО