Количество вакансий для медиков в «красных зонах» выросло в два раза

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировала количество вакансий для медиков, которым предстоит оказывать помощь пациентам с COVID-19. Выяснилось, что за последние 30 дней количество таких предложений о работе в России выросло в 2,3 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Всего на сегодняшний день, по данным hh.ru, в «красных зонах» открыто около 900 вакансий: 23% - в Москве, 9% - в Московской области, 7% - в Санкт-Петербурге, 5% - в Ленинградской области, 3% - в Самарской области (регион на восьмом месте в стране по количеству вакансий для специалистов по лечению COVID-19).

Половина вакансий (52%) подходит для специалистов без опыта работы, в каждом третьем случае (32%) необходим опыт от года до трех лет.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для медиков, которым предстоит оказывать помощь пациентам с COVID-19, по России составляет 92,8 тыс. руб., в Москве и области – 98,4 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и области – 100,2 тыс. руб., в Самарской области – 90,4 тыс. руб.